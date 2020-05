Rimborso integrale di tre mesi di affitto per le imprese

fonte fiscoetasse.com

Dovrebbe trovare posto nel prossimo decreto di maggio assieme a ulteriori misure di sostegno per PMI e grandi imprese.

Il ministro Gualtieri nel corso dell’audizione di ieri 4 maggio davanti alle Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività produttive (X) – nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, decreto liquidità, è intervenuto anticipando il contenuto del prossimo decreto di maggio facendo presente che si sta lavorando a misure significative di sostegno alle imprese, che tengano conto della differenti dimensioni.

Ha ribadito che sono in corso di definizione le modalità e i tempi, ma saranno misure comunque importanti a sostegno della capitalizzazione delle imprese più grandi e a sostegno anche delle PMI.

Per le imprese più piccole ci sarà un contributo diretto a fondo perduto, modulato in base alla perdita del fatturato.

Inoltre, ha affermato che c’è l’idea è di varare un ristoro integrale del costo sopportato per tre mesi per l’affitto di tutte le imprese, di qualsiasi natura e dimensioni, che abbiano subito un calo del fatturato. In più, ha aggiunto il ministro, troverà spazio l’eliminazione degli oneri fissi per le bollette.

Il Ministro ha proseguito facendo presente che ci sarà l’intervento di semplificazione delle procedure, che sarà oggetto di un provvedimento ad hoc, ma che potrebbe vedere alcune anticipazioni nel prossimo decreto.

Il Ministro ha anche affermato che tutte le misure devono essere discusse con le parti sociali con cui intendono avviare un confronto nelle prossime ore, prima del varo del decreto.

Il governo sta studiando inoltre un intervento per escludere dalla Tosap, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, i maggiori spazi occupati per rispettare le misure di distanziamento sociale.

Inoltre, si sta ragioniamo anche su un credito d’imposta aggiuntivo per sostenere questo tipo d’investimenti da parte delle imprese, in particolare per quelle che devono adeguarsi maggiormente, come alberghi, ristoranti, bar.

Infine, il Ministro ha detto che nel prossimo decreto-legge ci sarà un significativo rafforzamento delle agevolazioni “ecobonus e sisma-bonus”, sia elevando la percentuale sia dando la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito, al fine di migliorare la resilienza del territorio al rischio sismico. Queste saranno parte del pacchetto di misure, anche considerando che l’aumento del deficit prevede risorse anche per il prossimo anno e successivi con l’obiettivo di aumentare gli investimenti.