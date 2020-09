Referendum: ecco il quesito cui rispondere

Questo il quesito cui gli elettori saranno chiamati a rispondere sul referendum costituzionale

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n° 240 del 12 ottobre 2019?»

Chi vuole confermare la riforma deve votare si; chi la vuole cancellare deve votare no. Non essendo un referendum abrogativo non c’è alcun quorum da raggiungere