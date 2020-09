Referendum e regionali: ecco come seguirli sulle reti RAI

Aggiornamenti in tempo reale, commenti sul dopo-voto, spazi di approfondimento. Lunedì 21 e martedì 22 settembre, reti e testate Rai seguiranno, già dalla chiusura dei seggi, i risultati delle elezioni amministrative, del referendum costituzionale e delle suppletive per il Senato, con una programmazione dedicata.

Lunedì 21, dalle 14.55 alle 18.00, la diretta del Tg1 su Rai1 proporrà exit poll e proiezioni in continuo aggiornamento.

Nel corso della trasmissione saranno realizzati collegamenti dal territorio e dalle sedi istituzionali e interviste ai protagonisti. Sempre alle 14.55, su Rai3, andrà in onda lo Speciale Elezioni del Tg3, mentre alle 18.00 su Rai2 sarà lo Speciale Elezioni del Tg2 a fare il punto sulle consultazioni che interessano 7 regioni e 962 comuni, sul referendum costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari e sulle suppletive per il Senato (2 collegi in Sardegna e 2 in Veneto).

Dalle 18.30 alle 18.55 su Rai3, lo Speciale Tgr a diffusione regionale proporrà finestre ad hoc nelle regioni interessate dal voto: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

La programmazione dedicata proseguirà alle 21.00 su Rai2 con Tg2 Post e, alle 21.20, su Rai3 con Tg3 Speciale Elezioni. In prima serata, sulla rete ammiraglia, ultimi aggiornamenti, commenti e approfondimenti saranno affidati a Bruno Vespa con lo speciale Porta a porta, in collaborazione con il Tg1. Alle 23.10 un ulteriore spazio informativo sarà proposto su Rai2 da Tg2 Speciale Elezioni. Sulla terza rete, invece, dopo uno Speciale Tgr a diffusione regionale in onda a mezzanotte, il testimone passerà a Tg3 Linea Notte, in onda a mezzanotte e dieci.

Rai1 e Rai3, al termine dei programmi, daranno spazio a Rainews24 che proseguirà la propria maratona, in onda già dalle 15.00, fino alle 2.00, per poi proseguire anche nella giornata di martedì con una lunga diretta, dalle 9 alle 13.00 che, intervallata dagli appuntamenti con i Tg e con le rubriche, aggiornerà i telespettatori sugli esiti finali delle consultazioni elettorali.

Martedì 22 settembre, dalle 6.45 alle 10.00, in Unomattina Speciale elezioni, Rai1 e Tg1 dedicheranno ampio spazio ai risultati elettorali e ai commenti, con ospiti in studio e collegamenti. Lo stesso farà Rai3 con Agorà, in onda dalle 8.00 alle 10.00. Alle 10.00 la linea passerà a Rai2 con lo Speciale Elezioni di Tg2 Italia, mentre alle 14.55 si tornerà su Rai1 con la diretta del Tg1, in onda fino alle 17.00. Su Rai3 sono previsti spazi informativi della Tgr con Speciale Elezioni a diffusione regionale alle 11.30 e alle 15.25, mentre alle 16.55 il Tg3 proporrà lo Speciale Elezioni in onda fino alle 17.55.

Alle 18 di nuovo linea al Tg2 con lo Speciale Referendum.

Alle 21.00, su Rai2, sarà Tg2 Post a proporre analisi e commenti sul voto. Alle 21.20, su Rai3, Bianca Berlinguer con il suo #cartabianca approfondirà il risultato elettorale, ospitando esperti e addetti ai lavori. Chiuderanno la giornata le riflessioni di Porta a Porta, in onda alle 23.40 su Rai1, e di Tg3 Linea Notte a mezzanotte su Rai3.

Anche la programmazione di RaiRadio, in particolare di Radio1, sarà dedicata, lunedì 21 e martedì 22, ai risultati del voto, alle analisi e ai commenti.

Nello specifico lunedì 21 – in simulcast su Gr Parlamento – i primi dati nello Speciale Gr1 Election day condotto da Enrica Belli e Valentino Russo che andrà in onda fino alle 18.30.

Subito, alle 15.00, gli exit poll del referendum, delle elezioni regionali e delle elezioni amministrative. Poi, appena disponibili, le proiezioni di voto circa il Referendum e le elezioni regionali. A seguire, Speciale Zapping; e ancora, finestre durante la partita Milan-Bologna, posticipo della prima giornata del campionato di serie A, e un nuovo approfondimento con gli ultimi risultati nel Gr della Mezzanotte, edizione speciale. Il giorno dopo, martedì 22, dalle 6.00, Moka e Radio anch’io. Inoltre, aggiornamenti continui in tutte le edizioni dei Giornali radio e su tutti i canali di Radio Rai – ogni ora su Rai Radio1 – fino ai risultati definitivi.