Reddito di cittadinanza si cambia: per mantenerlo bisognerà “andare a zappare la terra”

Il reddito cittadinanza cambia look. Al via la versione extra-large del sussidio, ma i beneficiari questa volta dovranno rimboccarsi le maniche. Per gli aventi diritto la buona notizia è che a partire da maggio riceveranno più soldi. Quella cattiva è che dovranno prepararsi per andare a lavorare nei campi. Anche la platea delle persone raggiunte dalla misura, che attualmente sono 2,4 milioni, si allargherà: verrà rivisto al rialzo il valore Isee per accedere al sostegno, che da 9360 euro passerà a 10 mila euro.

Questo il quadro che emerge dalla bozza del decreto di maggio, 44 articoli con le misure anti-covid, dal reddito di emergenza al nuovo bonus autonomi, e una cascata di novità destinate a cambiare i connotati al sussidio dei Cinquestelle. A partire da maggio almeno quattro intestatari su dieci del reddito di cittadinanza otterranno un aumento.