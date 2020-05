Quotidiano Napoli : una voce libera che valorizza il Meridione

Il free press Quotidiano Napoli, con 10.000 copie distribuite al giorno hand to hand alle fermate di metropolitane e funicolari di Napoli e in oltre 100 attività commerciali della città, rappresenta, allo stato attuale, il quotidiano più letto e più diffuso della città partenopea.

Diretto dal giornalista d’inchiesta e già autore del programma “Le Iene” Alessandro Migliaccio, il giornale è nato come mensile col nome “Napoli” nel 2017 ma dal 2019 è stato pubblicato in maniera quotidiana dal lunedì al venerdì cambiando la testata in “Quotidiano Napoli”.

L’informazione “controcorrente”, sempre Pro Napoli e Pro Sud, con inchieste esclusive ed una narrazione che non parte dalle disgrazie della città ma dalle sue eccellenze e dalla sua cultura, però, viene pubblicata anche sulla versione digitale del giornale sul sito https://www.quotidianonapoli.it/, sull’app gratuita “Quotidiano Napoli” per dispositivi iOs, Android e Windows e sui post dedicati sulla pagina Facebook intitolata “Quotidiano Napoli giornale gratuito” che conta 45.000 followers.

Oggi il sito www.quotidianonapoli.it vanta 430.000 utenti al mese e rappresenta una voce libera per l’affermazione della verità senza filtri e senza censure e si muove inoltre in difesa del Meridione dagli attacchi gratuiti e inteisi di