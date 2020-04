Per deliziare il palato di adulti e bambini, ecco alcuni consigli preziosi di Benedetta Rossi, la cuoca più famosa del web.Un modo alternativo per sostituire l’ uovo e il burro con altri ingredienti per realizzare i biscotti in casa, seguendo i metodi della nonna.Una ricetta semplice e veloce e ideale per ogni gusto ed esigenza.