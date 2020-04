Quarantena: gli sport a favore della “solidarietà” domestica

Un modo alternativo e alquanto bizzarro di cooperazione familiare, per ottenere un duplice beneficio: mantenersi in forma in virtù dell’ emergenza del Covid-19 in atto e rendersi utili. Una sorta “di palestra” che non potendo più essere la reale sede fisica, viene sostituita in modo goliardico dal focolare domestico. Un’occasione per migliorare o peggiorare le quotidiane tensioni in casa, acuite dall’ inizio della quarantena, fonte di ulteriori stress. Servirà ad allenare e rilassare non solo il corpo, ma anche la mente di tutti i componenti della famiglia?

Ecco un video esplicativo a cura dell ‘esilarante e poliedrica “Casa Surace” con il vincente motto di Nonna Rosetta: a tutto c’è una soluzione!