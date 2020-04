Primo Maggio: all’Auditorium allestito palco per Concertone

Fervono i lavori nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, avverte l’Ansa. La struttura ospiterà molti dei live in programma per il Concerto del Primo Maggio, che quest’anno – per l’emergenza coronavirus – ha dovuto rinunciare alla piazza di San Giovanni a Roma e si è trasferito in tv, con un programma in prima serata venerdì su Rai3 (e in contemporanea su Radio2). In Sala Sinopoli è stato installato per l’occasione l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020, che permetterà di rendere al massimo la qualità delle performance artistiche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per l’occasione la Fondazione Musica per Roma ha creato l’Hashtag #LaCulturasiCura, un impegno e una dimostrazione della possibilità di poter continuare a fare spettacolo dal vivo anche nell’emergenza Covid-19.