Piloti e campioni moto e auto, test drive in sicurezza a Napoli

La passione per la moto e la voglia di libertà soprattutto in questo momento di restrizione a causa del covid. Oggi a Napoli una domenica all’insegna sella

sicurezza stradale e test drive sui modelli più ambiti Bmw Motorrad come l’iconica GS 1250 e la nuova F900 R e XR per gli amanti delle moto tuttoterreno ma anche prove su quattro ruote alla guida delle Mini Countryman ed Electrica e delle i3 e serie 2 gran coupé Bmw. Dimostrazioni gratuite ieri e oggi domenica 4 ottobre con orario continuo 9.00/19.00 grazie all’open weekend organizzato nello showroom Prima e M.Car di via Antiniana con BMW Italia. Modelli sofisticati e all’avanguardia da testare in esterna con il supporto di istruttori della FMI federazione motociclistica italiana e i piloti dell’associazione dilettantistica sportiva guidare sicuri. Consigli pratici, pillole di educazione stradale per ottenere i massimi risultati di guida in tutta sicurezza. Alla due giorni organizzata dal gruppo imprenditoriale che fa capo a Gaetano Pascarella (M.Car) e Stefania Cilento (Prima) partecipano figure di spicco dello sport e del professionismo automobilistico e motociclistico nazionale come Raffaele Prisco coordinatore della direzione tecnica Federmoto, Marco Mongelluzzi pilota collaudatore e capo istruttore della scuola di pilotaggio Guidare Sicuri, e Silvia Giannetti due volte sul podio della Paris Dakar come unica donna italiana. Iscrizioni e partecipazioni gratuite all’evento da prenotare sul sito Bmw Italia o direttamente alla concessionaria di via Antiniana a Napoli.