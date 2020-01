PERCHÈ LA PASTIERA IL GIORNO DELL’ EPIFANIA.

Nella penisola sorrentina c’è la tradizione di chiamare questa giornata, pasqua epifania, tradizione che discende da Napoli, e, come da prassi secolare, si deve gustare almeno un pezzettino di pastiera.

Per ognuno la sua pastiera è sempre la migliore, chi per il grano, chi per la ricotta, chi crema si/no, che è la variante sorrentina, chi per il sapore, quella della pasqua epifania 2020 l’ultima è sempre migliore della penultima, con una scioglievolezza unica tra la pasta frolla e il suo ripieno, e la vostra com’era?

Intanto il perchè si mangia oggi la pastiera di grano.

Dietro il giorno della Befana si cela un profondo senso religioso. Non è una semplice giornata al’insegna del cioccolato o del carbone, trovato nelle calze.

Ma l’ Epifania è la festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio agli uomini nel suo Figlio, il Cristo ai Magi. Infatti, in greco, “epiphàneia”, significava “apparizione” o “rivelazione”.

Secondo la tradizione campana proprio il 6 gennaio si mangia la prima pastiera di grano dell’anno. Questo perché la prima Pasqua per la religione cristiana coincide con la venuta dei Re Magi.

Nel calendario in questa giornata si festeggia quella che viene definita la “Pasqua Epifania” che vuole dire preannunciazione alla Pasqua.

L’ etimologia della parola Befana deriva dal tardo latino epiphania e dal greco epipháneia derivazione di epiphaìnomai, che significa: apparire, “venuta”, “presenza divina”. L’Epifania del Natale è il primo apparire, una prima rivelazione di quella che sarà la Pasqua del Signore.

E la pastiera, dolce campano per eccellenza, è tipico del periodo pasquale, ma non solo. Infatti con i suoi ingredienti simboleggia il rinnovarsi della vita. Secondo quanto narrato in antichità, la ricotta bianca, indica purezza; il grano e le uova, invece, sono simboli di vita nuova. La forma circolare ricorda l’infinito e la predisposizione delle strisce in superficie simboleggia la croce di Gesù.

Mariafrancesca Gargiulo