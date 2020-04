RISPOSTA ALLE NOTIZIE DISTORTE E FALSE DIFFUSE A SCOPO COMPLOTTISTA  DAL DR. GIANPAOLO PALMA

Riceviamo e pubblichiamo da Gianni Ottone, velho_ottone@yahoo.it

La terapia intensiva per i malati di COVID 19 (Coronavirus Disease 2019) con gravissima insufficienza respiratoria non è inutile, anzi, quando il malato presenta la polmonite interstiziale o magari la polmonite più la embolia polmonare, la terapia intensiva con ventilazione polmonare assistita può salvarti la vita.

Il virus SARS Cov 2, che provoca la malattia COVID 19, nei casi gravi provoca certamente la polmonite interstiziale con insufficienza respiratoria gravissima per danno alle cellule degli alveoli polmonari e in più provoca vasculiti per danni alle cellule dell’endotelio dei vasi sanguigni, ovvero embolia polmonare, come aggravante.

Ma provoca anche miocardite con danno al cuore e possibile disfunzioni al fegato e al rene.

Quindi da circa un mese è noto nella comunità scientifica che eparina e aspirina curano la vasculite provocata dal virus.

Ma da questa evidenza scientifica, ormai ben nota dopo mesi di studi e ricerche sul virus, non si può arrivare a sproloquiare sul fatto che si è sbagliato tutto, che le UTI non servono e che con eparina e aspirina in breve tempo tutti saranno curati e la pandemia sparirà: tutto ciò è una falsificazione.

Questo Dr. Gianpaolo Palma che parla di notizie nascoste da TV e stampa di regime è il solito complottista che distorce e confonde le notizie orecchiate qua e là, per esibirsi in uno scandalismo gratuito e fuorviante.

Inoltre promuove in un modo assurdo l’uso della clorochina nella terapia della malattia COVID 19

Al contrario non vi sono evidenze scientifiche che la clorochina possa guarire o migliorare la malattia COVID 19, mentre gli effetti collaterali gravi (fino a possibile arresto cardiaco per grave deformazione dell’elettrocardiogramma detta “sindrome da QT lungo”) sono provati.

La clorochina è un vecchio farmaco antimalarico con gravi effetti collaterali sul cuore, fegato e sistema immunitario, (al punto che da anni non si usa praticamente più, almeno in Italia e in Europa per la profilassi antimalarica, ma è stata sponsorizzata fortemente da Trump e da Bolsonaro): è stata contestata da vari medici a livello internazionale, compreso l’ottimo Dr. Fauci, che coordina la lotta antiCOVID 19 negli USA (sopportato appena da Trump).

Purtroppo pare che anche in Italia molti medici di famiglia e persino medici di ospedali usino la clorochina, ma nessuno ha finora validato un protocollo, cioè se si deve dare ai primi lievi sintomi o nei casi gravi, né con quali dosaggi, né dimostrato l’efficacia: ovvero se i pazienti guariscono grazie alkla clorochina oppure nonostante la clorochina.

L’assurdo è che pare persino che molte infermiere che lavorano in reparti con pazienti con malattia COVID 19 usino la clorochina (in farmacia il nome commerciale è PLAQUENIL) come profilassi, cioè, pur essendo sane, prendano le pastiglie di clorochina per non ammalarsi di COVID 19. Immaginate i rischi che corrono queste infermiere….

Per cui pare che il PLAQUENIL sia ormai esaurito in molte farmacie: sapete cosa provocano le notizie diffuse via social, a favore della clorochina……

Tutta la faccenda è nata perché nei pazienti con patologia autoimmune, come artrite reumatoide e lupus, è indicata, insieme ad altri farmaci, la clorochina, come antiinfiammatorio.

Ma il coronarovirus SARS Cov 2 in realtà può provocare certamente infiammazione, ma soprattutto danni ben più gravi, ai polmoni (polmonite intersiziale e embolia polmonare) al cuore (miocarditi) al fegato e al rene (alterazione pametri funzionali). Inoltre è stato detectato anche nelle lacrime e nel retto e deprime il sistema immunitario.

Ecco perché a Parigi hanno trovato tracce di RNA del virus (non il virus) nelle acque delle fogne, perché dal retto va negli escrementi dei pazienti…

Quindi come terapia nei casi molto gravi, sono consigliati, stando alle evidenze certe finora emerse:

1) eparina a basso peso molecolare e aspirina per combattere la vasculite e la tromboembolia polmonare (più eventuale terapia antibiotica di supporto solo se necessario);

2) il plasma di pazienti guariti perché contiene gli anticorpi anti SARS Cov 2;

3) oppure, ma molto meno certi come efficacia, alcuni farmaci già usati nella terapia del virus HIV, agente dell’AIDS, o nella terapia dell’artrite reumatoide, perché in alcuni casi d i COVID 19 hanno funzionato come antiinfiammatori