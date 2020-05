Nuzzi a Quarto Grado “sputtana” la Sanità Lombarda

Il fallimento della Sanità Lombarda certificato ieri sera nel corso della trasmissione “Quarto Grado”. Il conduttore Gianluigi Nuzzi ha messo il dito nella piaga in quella che sembrava essere una eccellenza assoluta. E che invece ha mostrato i limiti alla prima vera occasione.

Si era sempre saputo che il virus avesse iniziato a girare nella regione ben prima del 21 febbraio, giorno in cui a Codogno fu scoperto il “paziente 1”. Ma stavolta dinanzi alle telecamere sono arrivati i medici di base che hanno dichiarato come già il 7 gennaio fossero stati segnalati un numero impressionante di polmonite particolari. Attenzione: non un solo caso di medico di base che ne avesse parlato. Praticamente tutti quelli della zona del comprensorio tra Bergamo, Brescia, Lodi, poi diventato tristemente noto.

Furono anche fatti dei tamponi in un primo momento, che diedero esito negativo. Ma poi, seguendo una indicazione del Ministero della Sanità non se ne fecero più. Si testarono solo coloro che avevano avuto contatti con la Cina.

E’ chiaro che in questa fase è stato un fallimento tutto il sistema di medicina territoriale.

Cosa è la medicina territoriale? Bene chiarirlo, perché se ne parla tanto, ma probabilmente pochi sanno davvero cosa sia.

L’assistenza territoriale comprende tutte le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali, alle strutture semiresidenziali e residenziali. L’obiettivo del livello è quello di garantire le seguenti prestazioni:

1. Assistenza sanitaria di base

2. Attività di emergenza sanitaria territoriale

3. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali

4. Assistenza integrativa

5. Assistenza specialistica ambulatoriale

6. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

7. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale

8. Assistenza termale.

Sul territorio opera il Servizio di medicina di base a cui sono affidate le funzioni di prevenzione, di educazione sanitaria, nonché il trattamento in regime ambulatoriale, domiciliare di forme morbose e inabilità mediante interventi di 1° livello e di pronto intervento di tipo diagnostico, terapeutico e riabilitativo. Inoltre il servizio ha la funzione anche di promuovere attraverso trattamenti in regime residenziale, il recupero dell’autonomia di soggetti non autosufficienti e di anziani.

Nell’ambito dell’area territoriale assume importanza strategica il distretto sanitario, quale struttura territoriale del Servizio di medicina di base. Al distretto sanitario si aggiunge quello sociale. Entrambi hanno lo stesso bacino d’utenza e dispongono di una sede comune che riunisce tutti i servizi sia del distretto sanitario che del distretto sociale. Per i distretti di maggiore dimensione, oltre alla sede centrale sono previste strutture di appoggio, definite come punti di riferimento.

In Lombardia sono organizzati in maniera diversa. Ci sono le ATS, Agenzia Tutela della Salute. Ma il discorso non cambia. Sta alle ATS organizzare il servizio di prevenzione e di attività di emergenza sanitaria territoriale. Quando una marea di medici di base parlano di un numero crescente di polmoniti anomale, il campanello di allarme deve suonare. A prescindere da quelle che sono le indicazioni del Ministero della Salute, Il Ministero è a Roma, non può percepire le emergenze del territorio. Il flop è nato qui. Nelle distretti territoriali, nelle ASL lombarde.