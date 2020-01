NISIDA – DE PASCALE AI RAGAZZI DELL’ISTITUTO PENALE PER MINORENNI: “LOSPORT COME VALORE GUIDA PER IL RISPETTO DELLE REGOLE E PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE.”

Si è tenuto ieri presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida un dibattito dal tema “Ricomincio da te. La funzione educativa e sociale dello sport”. Un piacevole incontro tra i ragazzi dell’Istituto ed autorevoli personaggi dello sport, della cultura e della politica. Vi hanno preso parte, il Consigliere Regionale Generale Carmine De Pascale; il Direttore IPM Nisida, Dott. Gianluca Guida; la Presidente “Carcere possibile Onlus”, Avv. Annamaria Ziccardi; la Presidente “Comitato Ad Astra Odv”, Dott.ssa Giovanna Passariello; il Garante detenuti Regione Campania, Dott. Samuele Ciambriello; Giuseppe Bruscolotti, già Capitano SSCN, Campione d’Italia 1987; Avv. Francesco Postiglione, già pallanuotista, già nuotatore Medaglia Oro Euro 88 e Medaglia Bronzo Olimpiadi 96; Matteo Ciccarelli, Campione del mondo subuteo 2018. In particolare, nel suo intervento, il Generale De Pascale ha evidenziato l’importanza dello sport nella vita quotidiana dell’essere umano, sia dal punto di vista fisico che sociale: “Lo sport migliora la vita- ha sottolineato De Pascale- Gli effetti benefici si riflettono, non solo sulla salute fisica e mentale di chi lo pratica, ma anche nelle relazioni sociali. Lo sport favorisce l’integrazione e l’ennesima conferma di ciò l’ho avuta l’estate scorsa, quando in occasione delle Universiadi organizzate dalla Regione Campania e tenutesi a Napoli nel mese di Luglio, ho avuto modo di toccare con mano lo spirito di aggregazione tra gli atleti, tutti giovani studenti, che hanno trascorso insieme, oltre alle gare, momenti di vita comune per l’intero periodo della manifestazione. Ho visto solo visi sorridenti, immagini indelebili che mai potrò dimenticare. Lo sport– ha chiuso De Pascale- è un valore guida per il rispetto delle regole e degli avversari. Praticare sport aiuta a vivere con diligenza ed a dare la giusta considerazione agli altri contendenti, che mai e poi mai debbono essere considerati dei nemici.”