NAPOLI. YOGA TRA LA BELLEZZA DEL MUSEO PIGNATELLI.

Napoli. Incontri di Yoga tra la bellezza del Museo di Villa Pignatelli per tutte le prossime domeniche di gennaio e febbraio 2020, dalle ore 11,00 alle 12,45; per rigenerarsi e riconnettersi alla fonte della vita, come la tradizione autentica ci insegna, si terranno delle lezioni di avvicinamento allo Yoga.

L’evento è organizzato dall’Associazione AmoYoga Sundaram e le lezioni sono aperte a tutti, al solo costo di entrata 5 euro al Museo Pignatelli – Riviera di Chiaia, 200.

Consigliabile prenotazione AmoYoga Sundaram Facebook