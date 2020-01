Napoli galoppo, sabato in pista gli hp Ruffo, San Gennaro ed Agnano.

Sabato pomeriggio ad Agnano galoppo con i tradizionali handicap principali di fascia “c” di inizio anno. Sono in dodici alle gabbie di partenza sui veloci mille metri in pista dritta nel premio Ruffo della Scaletta (3^ corsa ore 16.15), con i favoriti Giocoforza montato da Dario Vargiu ed il training di Alduino Botti, i locali Donnaventura e Airdryer per i colori napoletani delle scuderie Carlisia e Ssim, Filo Boy con in sella Germano Marcelli per la scuderia livornese Jerome di Riccardo Angioli. Nel premio San Gennaro per i 3 anni sui 1800 metri (4^ corsa ore 16.45) le due pedine del team Botti, Wizard Of Love e Vinci Per Noi, troveranno in pista Charles Street che proverà a salire sul podio. Sui duemila metri del premio Agnano, anche corsa tris (6^ corsa ore 17.55), le citazioni sono per Sotsura, Bharuch e Raddad. Le tre corse distribuiranno premi al traguardo per 62mila euro. Inizio corse ore 15.00, ingresso gratuito.