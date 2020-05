Monica Setta: Falcone e Borsellino 28 anni dopo

Era il 23 maggio 1992 quando la mano lunga della mafia fece saltare in aria l’auto del giudice Giovanni Falcone, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, ricorda l’Ansa. Il 19 luglio toccò al magistrato Paolo Borsellino e agli agenti che lo proteggevano. “C’è sempre bisogno di ricordare. Oggi ancora di più”, dice la giornalista Monica Setta, insieme a Tiberio Timperi e sotto la guida di Michele Guardì, ogni weekend volto di “UnoMattina in famiglia” su Rai1.

La Rai, da anni partner della Fondazione Falcone, celebrerà il 28/o anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio con un palinsesto denso di approfondimenti, documentari, film, che da lunedì 18 culminerà proprio sabato 23 maggio con le dirette di “Unomattina in famiglia” e “Italia sì”. “Ricordo bene quel 23 maggio. Ero di turno in redazione e ci mettemmo subito a lavorare – racconta Setta – La strada da fare è ancora lunga. Ma è fondamentale far capire che la legalità è il principio fondante di una società e che vuol dire anche benessere economico e uno Stato che funziona. Dopo quello che abbiamo passato negli ultimi mesi, spero che questo anniversario sia l’inizio della rinascita di tutto un Paese, che si stringe attorno agli eroi del quotidiano”.