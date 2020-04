‘Molecole’ : arrivano gli instant ebook di Piemme

Testi brevi e di strettissima attualità sulla nostra vita ai tempi di covid-19, riporta l’Ansa. Arrivano gli instant ebook ‘Molecole’, nuova serie di Piemme per offrire subito un’analisi qualificata e la possibilità di aggiornamenti sui riflessi che ha avuto la pandemia sulla nostra quotidianità.

Dalla politica alla sanità, dalla democrazia ai diritti, dalla filosofia alla politica internazionale, dall’emergenza in corsia alla psicologia, dalle mafie all”istruzione, ai cambiamenti climatici, alla spiritualità come è cambiata la nostra vita? Gli autori degli instant book sono protagonisti ed esperti nei diversi settori trattati come il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il medico specialista in anestesia e rianimazione al San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, e il costituzionalista Valerio Onida. Ciascun ebook sarà in vendita al prezzo di 2,99 euro, ad eccezione de ‘Il virus si deve battere’ di Bonaccini che sarà distribuito gratuitamente insieme all’uscita del saggio ‘La destra si può battere’, in libreria dal 12 maggio.

I primi ebook, disponibili dal 22 aprile in tutti gli store online, sono: ‘Covid-19 e cambiamento climatico’ di Federica Gasbarro, ‘Pandemia e fraternità’ di Monsignor Vincenzo Paglia, ‘Vulnerabili: come la pandemia cambierà il mondo’ di Vittorio Emanuele Parsi e ‘L’esperienza della solitudine’ del Cardinale Angelo Scola.

Tra gli altri, in uscita, Roberta Bruzzone con ‘I disturbi della personalità al tempo del Coronavirus’, Riccardo Iacona con ‘Il sistema sanitario nei giorni del Covid-19’, Andrea Maggi con ‘Insegnare ai tempi del Coronavirus’, Valerio Onida con ‘Costituzione e Coronavirus, Marco Senaldi con ‘L’astuzia del Coronavirus’, Giovanni Tizian con ‘Mafie e pandemia’ e Alberto Zangrillo con ‘In prima linea contro il Coronavirus.