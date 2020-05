Milano, il fallimento dell’Ospedale della Fiera fotografa il fallimento della filosofia della sanità privata

La regione Lombardia finisce nel mirino per il famo ospedale costruito a tempo di record nella Fiera. Costato una montagna di soldi (per altro frutto di offerte private), e messo in liquidazione prima ancora di essere terminato. Se una cosa del genere fosse avvenuta in altre regioni, in Campania ad esempio, apriti cielo. Si sarebbe scatenato l’inferno. “Incapaci, dissoluti, e via discorrendo”. Calma e gesso.

Questa epidemia ha segnalato tutti i limiti, diremmo filosofici, della sanità lombarda. Una sanità in cui privato e pubblico sono sullo stesso livello. Un modello che funziona benissimo in alcuni ambiti, ma non può essere la panacea di tutti i mali. Il privato pensa soprattutto ai suoi utili, lo sappiamo, è nella sua stessa natura. E si muove laddove ci sono margini di guadagno. Il pubblico deve garantire un servizio a prescindere.

Facciamo un esempio banale, ma chiarificatore. Parliamo delle compagnie marittime che fanno servizio di trasporto passeggeri. Una compagnia privata in estate potenzia al massimo le sue corse per le isole. In inverno le riduce al minimo, talvolta le elimina proprio. La compagnia pubblica deve garantire a prescindere il servizio. Anche quando la nave è sostanzialmente vuota. Facile per la prima avere un bilancio migliore, chiudere in attivo. La seconda, quella pubblica, chiude in passivo. Ma l’alternativa è isolare le isole (cacofonico, ma rende l’idea) per 8,9 mesi l’anno.

La medicina privata si muove allo stesso modo. Va dove c’è la possibilità di fare soldi, ricerca, medicina di eccellenza. Ma tralascia il territorio, il medico di base, lo screening, e compagnia cantando. In Lombardia, dove sostanzialmente i fondi sono divisi a metà tra pubblico e privato, funzionano benissimo alcuni settori. Altri sono deficitari. L’epidemia si poteva scoprire molto prima (e quindi controllare meglio) se ci fosse stata adeguata presenza sul territorio.

Il discorso dell’ospedale della Fiera è però diverso. Presi dalla paura, nell’emergenza più totale, è stato deciso di mettere su una struttura che poi si è rilevata inutile. Ma in quel momento è stato giustissimo farlo. Opere del genere sono sorte un po’ ovunque. Semmai il problema è un altro.

In Campania il primo Covid Center nato è stato quello del Loreto Mare. Un ospedale preesistente, riconvertito con costi contenuti, e in tempi brevi. Finita l’emergenza resterà la terapia intensiva, si riapriranno gli ambulatori. Magari anche il Pronto Soccorso. In ogni caso parliamo di costi contenuti, e di una struttura che continuerà a funzionare. E i posti in terapia intensiva potranno tornare utili sempre.

Gli altri Covid Center, sostanzialmente reparti di terapia intensiva, sono sorti nelle vicinanze di altri ospedali, vedi il caso dell’Ospedale del Mare. Anche in questo caso parliamo di strutture sostanzialmente inutilizzate, per fortuna. Ma si tratta di strutture adiacenti ad altri ospedali che resteranno, e saranno utili in una regione che di posti di terapia intensiva ne aveva pochissimi.

L’ospedale milanese è lontanissimo dagli altri nosocomi, per questo si pensa di dismetterlo, di smantellarlo, portando le attrezzature altrove.

Uno spreco assurdo, un errore di valutazione fatto da Fontana e Gallera, non c’è dubbio. Ma un errore perdonabile, tutto sommato. Il vero disastro lombardo è a monte. Hanno distrutto la medicina del territorio, che non interessa i privati. Un sistema sanitario che ha fallito al primo vero banco di prova. La sanità non può prescindere dalle regole del mercato. Ma non si può neanche dimenticare che quando è in gioco la vita delle persone gli utili non sono tutto.