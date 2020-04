Michelle Obama legge libri per bambini

Michelle Obama diventa narratrice per bambini durante l’isolamento per la pandemia di Covid-19 ,aggiorna l’Ansa.

Mondays with Michelle Obama (I lunedì con Michelle Obama) è il ciclo inaugurato oggi dall’ex First Lady e per quattro settimane leggerà libri per bambini in live streaming sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Pbs Kids e della Penguin Random House.

I libri previsti nella serie sono Il piccolo Bruco Maisazio (The Very Hungry Caterpillar, 1969) scritto e illustrato dallo scrittore statunitense Eric Carle, A spasso col mostro, in seguito tradotto anche con il titolo Il Gruffalò (The Gruffalo, 1999), un poema per bambini della scrittrice e drammaturga inglese Julia Donaldson, Miss Maple Seeds (1982) di Eliza Wheeler, scrittrice e illustratrice americana, There’s a Dragon in Your Book (2018) del musicista e scrittore britannico Tom Fletcher.

“Da bambina – ha detto Michelle – amavo leggere ad alta voce e quando sono diventata genitore ho provato tanta gioia nel condividere la magia del racconto con le mie figlie e in seguito anche come First Lady ai bambini ovunque”. “In un momento in cui le famiglie devono affrontare tanto stress – ha aggiunto – sono entusiasta di offrire ai bambini un’opportunità per praticare la lettura e ascoltare storie meravigliose”.