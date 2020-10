L’ultima di Trump: vaccino pronto prima del voto (il 3 novembre!)

‘Ci sono molte aziende nella fase finale del vaccino, avremo il vaccino tra pochissimo tempo, penso prima delle elezioni’: così Donald Trump in un video postato su Twitter. Il presidente ha trascorso gran parte di mercoledì pomeriggio nello studio Ovale ma l’accesso alla stanza è stato estremamente limitato: ha detto alla Fox il chief of staff Mark Meadows. La Casa Bianca ha precisato che misure di sicurezza sono state messe in campo per consentirgli di andare e lavorare nello Studio Ovale. Impennata di contagi in Belgio: da oggi i caffè e i bar di Bruxelles chiuderanno per un mese, i ristoranti resteranno aperti.