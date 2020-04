Lo schema della riapertura: ecco quando riapriranno i negozi ed i parrucchieri

La sensazione che in questo momento si navighi a vista è fortissima. Nel silenzio (che non è innocente) del Governo, ognuno fa quel che crede. Ci sono disposizioni delle varie regioni, dei vari comuni. Siamo in attesa che ogni condominio dica la sua…

Sembrerebbe, condizionale d’obbligo, che sia pronta una tabella di marcia uguale per tutti. Questa la tabella proposta da Ansa.it

Sulle attività produttive l’orientamento sarebbe quello di aprire tutto il 4 maggio e non fare eccezioni per le aziende private, nonostante il pressing delle imprese e delle Regioni, ma riavviare l’edilizia pubblica il 27 aprile, come sollecitato dai Comuni. Dunque nessuna modifica dei codici Ateco ma il confronto finale dovrebbe esserci oggi, sia con le parti sociali sia con gli enti locali che avevano chiesto, con Stefano Bonaccini e con governatori come Luca Zaia, di permettere di riaprire le aziende il 27.

Quanto più in generale al piano della fase 2, Conte si prende ancora del tempo per definire i diversi aspetti, che dovrebbe illustrare al Paese non nel giorno della Liberazione, ma domenica 26 o lunedì 27. In discussione ci sono sia le regole sul distanziamento sociale e sull’utilizzo delle mascherine, sia la gestione dei trasporti. Poi bisogna decidere come scandire l’apertura di ristoranti e bar, con la possibilità che in una prima fase, dal 4 o dall’11 maggio, scatti la possibilità di fare asporto.