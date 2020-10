La Francia fa parte dei Paesi per i quali è richiesto il tampone obbligatorio all’arrivo in Italia. La lista – che include anche Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna – è stata aggiornata dall’ordinanza firmata ieri mercoledì ministro della Salute e pubblicata in Gazzetta ufficiale.