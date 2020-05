L’ira di De Magistris sul Governo: ai comuni solo elemosine

”Nel decreto per i Comuni c’è solo elemosina politica e istituzionale. Al Comune di Napoli a fronte di un buco maturato in questi di due mesi di 200 milioni di euro e di una popolazione di un milione di abitanti arriveranno in acconto solo 15 milioni di euro. Pur essendo da italiano un sostenitore di questo Governo devo dire che c’è inadeguatezza”.

Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Rainews24 commenta le misure del Governo Conte nei confronti dei Comuni. ”Non riesco a comprendere – ha aggiunto – come il Governo non capisca che il conflitto sociale fino ad ora è stato contenuto perché nelle città si è messo in moto un meccanismo di solidarietà ma ci vuole poco perchè il conflitto diventi esasperazione, rabbia, questione di ordine pubblico e infiltrazione del crimine che orami è una certezza”.

“Con il Governo – prosegue – ci eravamo lasciati con ben altri impegni e promesse e le misure che noi sindaci avevamo proposto sulle casse dello Stato sarebbero pesate pochissimo. Devo ritenere – ha concluso – che se non si è fatto nulla allora o c’è incompetenza politica e istituzionale o tutto questo è voluto e non si vuole far ripartire l’Italia con una visione politica diversa”.