L’editore di Feltri indagato per corruzione

L’editore del Tempo e di Libero, nonché deputato di Forza Italia, Antonio Angelucci è indagato per aver tentato di corrompere (istigazione) con 250 mila euro l’assessore regionale alla Sanità nella giunta del governatore Pd Nicola Zingaretti, Alessio D’Amato, che rifiutò l’offerta e denunciò l’episodio. La tangente, come si legge nell’atto di chiusura delle indagini delegate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo al Nucleo di polizia tributaria della Gdf, doveva servire nelle intenzioni di Angelucci a riattivare l’accreditamento della clinica San Raffaele Velletri presso il servizio sanitario regionale dopo la revoca disposta dallo stesso D’Amato per le gravi irregolarità riscontrate. Angelucci si dichiara completamente estraneo alla vicenda e sottolinea di avere piena fiducia nella magistratura.