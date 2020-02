LE FOIBE. UNA DELLE FERITE DELLA NOSTRA MEMORIA DA NON DIMENTICARE.

La memoria delle foibe e delle vittime dell’esodo giuliano-dalmata è ancora, purtoppo, un argomento che divide.

Eppure rimangono vittime che meritano, esigono di essere ricordate. Tra gli “infoibati” figurano militari, civili, fascisti e anti-fascisti italiani, anti-comunisti sloveni e croati, dipendenti pubblici, impiegati, insegnanti… alcuni colpevoli soltanto di essere italiani.

Noi non vogliamo dimenticare.

La verità, diceva infatti Antonio Gramsci, è sempre rivoluzionaria; tenerla nascosta non è solo un inganno e una truffa, ma un inquinamento che avvelena e tarpa la vita di tutti, anche di chi la reprime e prima o dopo ne paga il fio.

L’espressione massacri delle foibe indica gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia,avvenuti durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera dei Comitati popolari di liberazione jugoslavi. Il nome deriva dai grandi inghiottitoi carsici dove furono gettati molti dei corpi delle vittime, che nella Venezia Giulia sono chiamati, appunto, “foibe”.

Per estensione i termini “foibe” e il neologismo “infoibare” sono diventati sinonimi di uccisioni che in realtà furono in massima parte perpetrate in modo diverso: la maggioranza delle vittime morì nei campi di prigionia jugoslavi o durante la deportazione verso di essi.

Il fenomeno dei massacri delle foibe è da inquadrare storicamente nell’ambito della secolare disputa fra italiani e popoli slavi per il possesso delle terre dell’Adriatico orientale, nelle lotte intestine fra i diversi popoli che vivevano in quell’area e nelle grandi ondate epurative jugoslave del dopoguerra, che colpirono centinaia di migliaia di persone in un paese nel quale, con il crollo della dittatura fascista, andava imponendosi quella di stampo filosovietico, con mire sui territori di diversi paesi confinanti.

Mariafrancesca Gargiulo