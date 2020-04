La soddisfazione dei librai per l’imminente riapertura

Apprendiamo con soddisfazione la decisione del Presidente della regione Campania di consentire la riapertura delle nostre attività il prossimo 27 Aprile.

Si tratta per noi operatori del libro di un segnale di attenzione in un momento estremamente difficile per il nostro comparto, che solo nel mese di marzo è stato colpito a livello nazionale da mancati ricavi per 25

mln euro.

Presidente A.L.I. Associazione Librai Italiani sez Napoli Confcommercio

Gianfranco Lieto