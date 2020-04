La Lombardia “pronta” a ripartire col contagio. E’ allucinante che non ci sia una regia unica nazionale

La follia del sistema Italia. In Lombardia ci sono ogni giorni più nuovi contagi di quanti non ce ne siano stati dall’inizio dell’emergenza in quasi tutte le altre regioni. Eppure in Lombardia si pensa di riaprire. In Campania De Luca blinda tutto. Senza per altro avere possibilità di farlo. Cosa fa, chiude i confini? Presidia treni, aerei e tutte le strade che portano in Regione e pone in quarantena chiunque arriva?

Certo una situazione assurda. A Napoli e dintorni, blindati da due mesi, si corre il rischio di avere contagi da altri posti. E ci sta, perché in un certo senso fa parte del gioco. Come se fosse un rischio fisiologico. A patto che altrove si seguissero le stesse cautele. Spiace prendere sempre di mira la Lombardia. Ma i fatti sono evidenti. Lì hanno privilegiato le industrie. Ed hanno diffuso il contagio in tutta Italia.

Sia ben chiaro: non sono stati i lombardi a scappare di notte dalle città più contaminate per tornare al Sud. Sono stati cittadini campani, pugliesi, calabresi, siciliani che se ne sono fregati altamente dei problemi che avrebbero creato. Ma di base c’è che in Lombardia non è stato fatto quello che è stato fatto in altre regioni per frenare il contagio.

Adesso, mentre a Milano e zone limitrofe l’epidemia non è ancora sotto controllo, pensano di riaprire tutto o quasi. Come se il fatto fosse solo loro. Il problema è che ci vuole una sola unica regia nazionale. Il sistema a base regionale non funziona, e si è visto. Ed è una follia continuare su questa stessa strada.