La Azzolina cambia idea: non tutti saranno promossi

La Azzolina ha tante belle idee, peccato che spesso non le condivida. Ad esempio non ha ben chiaro in mente se alla fine di questo anno scolastico ci saranno anche delle bocciature.

Stamattina parlando alla Camera ha detto: “Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate. Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico”.

Dunque ci saranno bocciature. L’esatto contrario di quanto aveva dichiarato al Corriere della Sera a metà aprile. “La valutazione avverrà sulla base di quanto svolto, gli alunni potranno essere promossi anche in presenza di votti sotto il sei. Ma non sarà ‘6 politico’. Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione”.

Una cosa è ceta: la storia non finisce qui. La Azzolina potrà cambiare ancora idea, e poi ci saranno una lunga serie di ricorsi: come si fa a bocciare un ragazzo dopo metà anno?