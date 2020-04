iorestoacasa diventa intrattenimento : Trappola è primo show

Il repentino e obbligato cambio di vita, che le situazioni attuali impongono, ha aperto lo spazio per un nuovo modo di pensare alla cultura e allo spettacolo,aggiunge l’Ansa. In questo scenario inatteso, alcuni professionisti del settore, hanno deciso di dare vita a #IORESTOACASAPRODUCTION, una piattaforma produttiva che vuole fare da palcoscenico per artisti (attori, musicisti, cantanti…) pronti ad andare in scena con i loro personaggi direttamente dal loro ambiente casalingo. Questo palco domestico vuole essere un luogo sperimentale, per vivere questa sospensione in attesa della ripresa, ma anche un percorso per scoprire nuovi modi di fare intrattenimento. Non in modo passivo, non solo uno streaming on demand, ma un intrattenimento partecipato in un mondo vivo e collettivo. Assembramenti digitali per vivere esperienze condivise pensando di intercettare un bisogno comune come quello dell’immedesimazione dello spettatore nell’opera, un qualcosa che lo leghi alle situazioni che sta vivendo.

Il primo evento in programma sarà “Trappola”, nuovo format teatrale nato dalla collaborazione tra #IoRestoACasaProduction e l a compagnia Essenza Teatro. La scena dello spettacolo ricalca l a vita degli spettatori, per rappresentare un meccanismo di trasposizione, di immedesimazione circolare, i n cui chi vede e chi è in scena vive in un palcoscenico comune: l a propria casa. Con “Trappola”, l a resilienza e l a resistenza diventano monologhi intrecciati in un’unica opera che racconta un mondo che si sta rimodulando. “Sei personaggi, sei desideri di uscire! O forse di ritrovarsi, perché in fondo tutti abbiamo bisogno di rivedere il sole per le strade! Ci sentiamo tutti in trappola!”, dice i l regista Paolo Perelli, che sarà in scena insieme a Emiliano Ercoli, Raffaella Camandona, Laura Morucci, Antonello Spadea e Monica Taglione; dietro l e quinte Daniele Cametti Aspri. Lo spettacolo è dal vivo, 25 minuti in diretta streaming per ricreare la magia del teatro. In cantiere, un progetto di fiction sviluppato in collaborazione con Adler Entertainment , una delle più attive distribuzioni cinematografiche indipendenti.