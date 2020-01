Inaugurazione e presentazione della fiera Tuttohotel, lunedì alla Mostra d’Oltremare

Si apre lunedi 13 gennaio la fiera Tuttohotel e le mostre espositive 2020 eco-ospitality e B&BexpoDesign, dedicata a tutto il mondo professionale che opera nella fornitura di attrezzature, arredi, materiali e prodotti per hotel e B&B. L’inaugurazione e presentazione della fiera è prevista per le ore 11, nella Sala Conferenze del Padiglione 1, della Mostra d’Oltremare (Ingresso da Piazzale Tecchio). Intervengono Dott. Luigi De Magistris- Sindaco di Napoli, Dott. Remo Minopoli – Presidente Mostra d’Oltremare, Dott.ssa Valeria de Sieno – Consigliera Delegata Mostra d’Oltremare, Dott. Raffaele Biglietto – Ideatore e Direttore della manifestazione, Arch. Francesco della Femina – curatore installazione Suite sartoriale, Arch. Manuela Tirrito – curatrice installazione Benessere in suite, Arch. Antonio Visone – curatore installazione Benessere in suite, Arch. Manuela Mannino – curatrice installazione Un sogno in blu, Arch. Marco Falconio – curatore installazione Accoglienza=Emozione, Arch. Antonio Martiniello – curatore progetto Riconversione di un ex canapificio.

Alle ore 12,30 è prevista la Tavola rotonda sul connubio tra marketing e ospitalità come volano per lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta turistica alla quale Intervengono il Dott. Roberto Micera – Ricercatore CNR esperto di Turismo, la Dott.ssa Eleonora De Majo – Assessore al turismo e cultura , il Dott. Ivo Poggiani – Presidente III Municipalità di Napoli, il Dott. Agostino Ingenito -Presidente ABBAC e il Prof. Raffaele Cercola – già Ordinario di Marketing Territoriale presso il Dipartimento di Economia (Università degli studi della Campania). Seguirà il dibattito con i partecipanti ed altri esponenti del settore turistico/ricettivo presenti in sala. Alle Ore 14,00 un momento di approfondimento con il Seminario disciplina ordinistica e deontologia professionale, con la Registrazione degli architetti partecipanti (ai partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi professionali deontologici), con i Relatori, Prof. Arch. Leonardo Di Mauro: Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia, l’Arch. Antonio Coppola: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Formazione e Internazionalizzazione, Arch. Stefania Porcelli: Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia

Delegata al Decentramento ed alla Federazione Regionale, Arch. Aniello Tirelli: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Politiche Giovanili, Arch. Antonio Ciniglio: Consigliere Ordine Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia Coordinatore Dipartimento Lavori Pubblici e Commissione Pareri. Per finire con dibattito e conclusioni.

