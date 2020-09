In nome della privacy (che non frega a nessuno) si mandano allo sbaraglio i ragazzi a scuola

In Italia è possibile mettere in quarantena una nazione intera. Un allegro calpestio delle norme costituzionali giustificato dalla salute pubblica. A qualcuno potrà non fare piacere la cosa, ma è stata fatta. In compenso, non si sa bene a tutela di quale diritto, si crea una app, “Immuni” che serve a monitorare il contagio, ma non è obbligatorio. E, come inevitabile, non la scarica nessuno. La follia più completa quando si parla di scuola. Sono facoltativi i test sierologici su maestri e professori. E solo 1 su 4 li ha fatti. Una pazzia.

Abbiamo tenuto reclusa una intera nazione, anche laddove non ce ne era necessità. Abbiamo tenute le scuole chiuse da marzo. Mandato a pezzi l’economia di una nazione. Adesso però si permette a maestri e professori di andare a scuola senza fare il test. Perché?

Si parla spesso di diritto alla privacy. E’ una bella parola, anche se sarebbe il caso di dire “riservatezza”. Abbiamo la lingua italiana, usiamola. Ma non è questo il punto. La verità è che sanno tutto di noi. Attraverso i cellulari, anche se spenti, sanno dove ci troviamo. Poi ci sono carte di credito, carte sconti nei supermercati e quanto altro che dicono tutto di noi, cosa mangiamo, come ci vestiamo, e compagnia cantando. Per altro a nessuno frega, giustamente, nulla. Qualcuno di voi ha mai letto in rete il messaggio che accompagna la richiesta di monitorare i nostri movimenti in rete? Non frega assolutamente nulla a nessuno, è sola la rottura di una scritta che copre quello che ci interessa.

Incredibilmente però per non violare la privacy dobbiamo mandare a scuola i nostri figli senza che ci sia certezza che negatività di maestri e bidelli. Cose del genere fanno impazzire.