IL VISCHIO E LE SUE LEGGENDE.

Non una ma tante leggende riguardano il vischio, tutte di origini scandinave.

Sembra che, in antichità, fosse una delle poche piante, che riusciva a combattere le epidemie, che in quel periodo colpivano la popolazione della zona.

Il vischio è il simbolo della fortuna e probabilmente questo aspetto deriva dalla figura della divinità norvegese Balder, che morì dopo essere stato colpito da alcuni rami di vischio. Per onorare la sua memoria i druidi bruciavano alcuni rami della pianta poco prima del solstizio d’estate, per invocare la prosperità, il benessere e allontanare la sfortuna.

Il potere Buono del vischio trova radici già nei Celti.

I Druidi ( antichi sacerdoti ) usavano il vischio per numerosi rituali e la consideravano una pianta misteriosa e sacra. Poichè cresceva in aria (è una pianta che cresce sugli alberi) favoleggiavano che il vischio nascesse dove era caduta la folgore degli dei. Ovvero una discesa delle divinità in terra.

Due leggende una profana e l’ altra sacra.

La prima leggenda:

La storia ci parla della dea Frigga, sposa di Odino e la protettrice di tutti gli innamorati e ovviamente dell’amore. Frigga era madre di due figli: Balder e Loki. ( una sorta di Caino e Abele) Loki invidioso del fratello voleva uccidere Balder che era amato per la sua grande bontà.

La madre venuta a sapere dell’odio di un fratello contro l’altro chiese ai quattro elementi, alle piante e agli animali di proteggere Balder e così fecero tutti. Purtroppo il fratello cattivo, Loki, venne a sapere di questa protezione e che in tutto il mondo vegetale una pianta non era stata coinvolta.

Una pianta che viveva a metà tra cielo e terra: il vischio.

Con i rami intrecciati costruì una freccia appuntita e uccise il fratello Balder. Tutti si addolorarono, gli elementi in terra e cielo provarono a riportare inutilmente in vita il buono Balder.

Il grande dolore e la rassegnazione di Frigga sfogarono in un lungo pianto sul corpo del figlio. Per magia le lacrime della madre a contatto con la freccia fatta i rami del vischio divennero Bacche di bianco perlato e Balder riprese vita.

Dalla grande felicità la madre ringraziò la pianta con un bacio e da allora volle che chiunque si trovasse sotto la pianta si scambiasse un bacio per avere la protezione della pianta simbolo di amore puro.

I Druidi, anche in armi, se passavano sotto il vischio concedevano la tregua, sugellando il patto con un bacio.

La seconda leggenda, trova fondamento invece nella Cristianità.

C’era una volta un vecchio mercante che viveva solo. Non aveva amici, nè figli. Il suo unico obiettivo per tutta la sua vita era stato quello di guadagnare.

Era avido ecurava più gli affari delle persone. Non gli interessavano le storie degli altri nè voleva conoscere altre persone. Ovviamente nessuno gli voleva bene. Durante una fredda notte di Dicembre, dopo aver contato i suoi soldi, non riuscendo a prendere sonno uscì a fare una passeggiata. Cominciò a sentire in lontananza vociare, canti e risate. Si sentì chiamare. “Fratello, Vieni!” .

Il suo animo fu toccato da quella frase. Fratello a lui che non ne aveva e neanche amici. La sua vita un lavoro a non costruire rapporti umani.

Uscì di casa e si unì alla scia di persone che tutte andavano verso una grotta. Nel camminare sentì le storie di povertà e fatica di chi camminava al suo fianco. Giunti davanti alla grotta di Betlemme tutti avevano portato qualcosa, tranne lui sebbene molto ricco.

S’inginocchiò ed esclamò aprendo il suo cuore “Signore, ho trattato male i miei fratelli, perdonami!” e scoppiò in un pianto sincero appoggiandosi ad un arbusto. Al sorgere del sole le lacrime risplendettero come perle tra le foglie. Era nato il vischio.

Qualunque sia la leggenda che più ci piaccia, possiamo dire che l’amore puro, è sicuramente il perno intorno a cui gira la simbologia e la storia di questa pianta.

Mariafrancesca Gargiulo