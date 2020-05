Il premio Carlo Bixio compie 9 anni: nuova edizione concorso autori under 30

Nel rispetto dell’alternanza – edizione dopo edizione – tra i due broadcaster promotori sarà Rai1 – spiega una nota dell’Ansa – a mettere in palio i premi. Confermata la divisione del concorso in due categorie, che per questa edizione saranno: soggetto di serie e concept di serie. Ai vincitori delle due categorie andranno rispettivamente 10mila euro e 5mila euro a fronte di un contratto di licenza di 12 mesi con Rai che valuterà le possibilità di realizzazione dei progetti vincitori.

I giovani autori hanno tempo fino alle ore 18.00 del 7 settembre 2020 per inviare i loro lavori alla Segreteria del Premio ospitata dall’Associazione Produttori Audiovisivi (premiocarlobixio@apaonline.it).

Al fianco del presidente di Giuria, Gabriella Campennì Bixio, una squadra di professionisti composta da un rappresentante Rai (Leonardo Ferrara), da un rappresentante Rti (Francesca Galiani), da tre sceneggiatori (Ivan Cotroneo, Graziano Diana e Monica Rametta) e da un regista (Francesco Vicario). Il compito di supervisionare i lavori è affidato al Comitato promotore composto da: Eleonora Andreatta (Direttore Rai Fiction), Francesco Nardella (Vice Direttore Rai Fiction), Daniele Cesarano (Direttore Fiction Mediaset), Giancarlo Scheri (Direttore Canale 5) e da Chiara Sbarigia (Direttore Generale APA).