Il napoletano Giustino entra nella storia del tennis

Entra nella storia del tennis italiano il napoletano Lorenzo Giustino che vince un match di 6 ore e 5 minuti contro il francese Corentin Moutet: 0-6 7-6 7-6 2-6 18-16 per l’azzurro. Giustino aveva avuto un match point sull’8-7 del quinto, e complessivamente ha brekkato il rivale nelle tre volte che Moutet aveva servito per il match: sul 7-6, sul 14-13 e sul 15-14. La vittoria di Giustino entra di diritto nella storia del tennis Open perchè è la più lunga partita giocata da un tennista italiano. Il vecchio record apparteneva a Omar Camporese che aveva resistito in campo 5 ore e 11 minuti nella sfida giocata contro Boris Becker al terzo turno dell’Australian Open del 1991: 7-6 7-6 0-6 4-6 14-12 per il tedesco. Nella storia del Roland Garros invece, questo è il secondo match più lungo di sempre dopo Santoro-Clement del 2004 durato 6 ore e 33 minuti. (fonte gazzetta.it)