Il mistero (che forse mistero non è) di un virus che contagia ma non uccide più

Schizofrenia da covid. In chiesa si entra solo con la mascherina, e ci si siede uno per panca. Alla stadio i tifosi non possono entrare. In compenso fino a ieri si tenevano aperte le discoteche. E ancora oggi se prendi un traghetto non ci sono assolutamente limitazioni, tutti i posti sono in vendita. Teoricamente si dovrebbe mettere la mascherina, ma è un optional.

C’è francamente qualcosa che stona nella gestione di questa fase (a che siamo: 2.0, 3.0. 10.0?) della pandemia. Per alcuni il virus è diventato innocuo. Altri mostrano i numeri e parlano di contagi tornati a numeri preoccupanti. E se avessero ragione tutti?

Di chi vogliamo fidarci dei virologi e dei clinici, i medici che sono in prima linea nelle terapie intensive? Io non ho dubbi: mi fido di chi sta in prima linea. E mi fido di un ragionamento (che non è mio): il virus aggressivo muore con il suo ospite. L’evoluzione inevitabilmente lo porta ad essere meno aggressivo. Al di là della conoscenza accresciuta dei medici, che adesso sanno più o meno cosa fare, è inevitabile che il virus perda la sua carica aggressiva.

Il virus meno è aggressivo, più circola facilmente. Un soggetto asintomatico fa una vita sociale più o meno normale. Chi presenta sintomi no. Più sono gravi i sintomi, più il soggetto colpito è isolato. E contagia meno persone.

I numeri dicono che tra marzo ed aprile c’era emergenza nelle terapie intensive. Tanta gente è morta a casa sua, non essendoci la possibilità di ricoverarla. Oggi non è così. La storia dell’umanità insegna che non è il primo caso di una pandemia del genere. Nei secoli scorsi non esistevano le conoscenze mediche per curarsi. Eppure dopo un po’ il virus non era più letale. Perché questa volta non dovrebbe essere così?

E’ ovvio che in attesa di evidenze che al momento non ci sono, serve prudenza. Ma senza trasmettere ansia. Mascherina, evitare assembramenti, tamponi e compagnia bella. Ma niente allarmismi. Serve solo buon senso.