Il ministro Spadafora continua a dare i numeri

Siamo alla follia. Qualcuno dirà che non lo siamo certamente da oggi. Ma dopo aver toccato, mesi, diciamo anni, fa il fondo, si sta scavando ferocemente per scendere sempre più giù. Nel mondo dello sport, del calcio in particolare, non si salva nessuno. Ed è una corsa a fare sempre peggio. Oggi riparte il campionato di serie A. A porte semi-chiuse. Non si sa chi deve decidere, non si conosce il criterio. A livello normativo siamo rimasti fermi ai primi di marzo, quando si chiuse tutto. Il mondo del calcio paga colpe sue, ma si trova nel momento più difficile il politico più improbabile con cui parlare, il ministro Spadafora.

Spadafora lo scorso marzo, dopo che il Governo aveva deciso di far continuare il campionato, provò a convincere le società a fermarsi. Non avendo avuto il coraggio di decidere, pretendeva che lo facessero gli altri. L’immagine del Tardini coi giocatori di Parma e Spal fermati sulle scale che portano al campo è straordinaria. Ieri Spadafora ne ha detta un’altra delle sue: “Negli impianti sportivi all’aperto sarà possibile far entrare 1000 spettatori”. Pensava al tennis, visto che sono in corso gli Internazionali di Italia. Il “centrale” del Foro Italico ha una capienza di 10.500 posti. Tutto ok, ci sta che si possa riaprire al 10% della capienza massima.

Ora uno pensa agli stadi di calcio, San Siro ha una capienza di 80mila spettatori, perché mai deve aprire all’1,25%? Ma ci sono anche impianti all’aperto più piccoli. Se parliamo di tennis al Foro Italico non c’è solo il “centrale”, ma vari campi più piccoli. E se parliamo di calcio gli impianti sono tutti all’aperto, anche quelli che non hanno gli spalti, dove si giocano partite dilettanti. Portiamo 1000 persone anche in impianti che al massimo ne possono ospitare 2/300?