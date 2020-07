Il “Giornale” di Sallustri va oltre il muro del ridicolo

Va bene la fede politica, va bene la difesa di interessi di parte. Ma il limite del ridicolo andrebbe sempre rispettato. Ma non sempre i giornali lo fanno. Oggi il “Giornale” diretto da Sallusti ha una prima pagina ridicola.

Dopo essere stati giorni, settimane, a dire che l’Italia non conta nulla in Europa e che Conte non avrebbe portato a casa un centesimo, i fatti hanno dato loro torto. L’accordo raggiunto è stato decisamente positivo per tutti noi. E che sia positivo lo dimostra proprio la prima pagina del Giornale, che era pronto, c’è da giurarlo, a sparare a zero. Ma pur di non ammettere la figuraccia, o riconoscere un merito all’avversario politico, hanno ciurlato nel manico. Ed ecco che l’Italia ha avuto i soldi grazie a Francia e Germania. Sottinteso: se fosse stato per il Governo italiano…

Non che Feltri e Belpietro abbiano ammesso i loro errori, ci mancherebbe. E difatti Libero e Verità sono gli unici giornali italiani che non hanno come titolo principale i fatti dell’Unione Europea. Libero ha scoperto che l’Italia è rovinata dal debito pubblico, La Verità parla di un governo da manicomio, per altri motivi, ovvio.

Ma nessuno di loro ha osato fare quello che ha fatto Sallusti.Che dire: Montanelli, fondatore del Giornale, si starà rigirando nella tomba. O forse no: magari starà solo ridendo vedendo come certa stampa è caduta in basso.