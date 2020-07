Il Calendario delle Spose 2020 – FASHION WEDDING SHOW I – 31.07.20

Il Calendario delle Spose ritorna insieme al Wedding in Campania con un evento di prim’ordine , precisamente a Pozzuoli presso VILLA TAURINUS . ‘’Non potevamo inizare meglio, con tutto il team di Villa Taurinus c’è stata sin da subito unità di intenti, vi stupiremo’’ dice l’ideatore del Calendario, nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale.

Il tema del Calendario 2020, coordinato dall’art director Giulio Boiano, è C’era una Sposa quindi il progetto segue un filone fiabesco. Le protagoniste non sono modelle ma reali future spose. Il Calendario è stato distribuito e pubblicizzato da media partner importanti come SpesaSicura, Sposi in Campania, PinkLife, La Gazzetta dello Spettacolo, Cristiano Libri con cartolibrerie, edicole ed infine in diversi bar importanti della regione. Le 14 protagoniste sono Maddalena Vasselli, protagonista in Temptation Island 2019, Antonia Delle Cave che ha rappresentato Biancaneve, poi le 12 future spose che sono Virginia Auriemma (che aprirà il defilè), Sofia Fantini, Tonia Villano, Monica Magliulo, Simona Valle, Serena Devoto, Giovanna Artiano, Floriana Martines, Irene La Marca, Valeria Borriello, Miriam Cozzolino, Alessa Caruso.

A Villa Taurinus sfilerà l’Atelier Pipolo di Villaricca, brand storico di generazione in generazione ad oggi capitanato da Carmen Pipolo. Sfileranno anche le modelle provenienti da’’ Il Calendario delle Studentesse’’ che sono Adele Sangiuliano, Alessia Caputo, Angela Mallardo, Antonella Del Prete, Eleonora Perrella, Michela Saraco, Miriam Cecere, Vivana Fantini, Vania Scarpato. Inoltre, per la sfilata ci sarà come sempre Mondo Vip Agency di Maurizio Cirillo al coordinamento.

Importante lavoro sarà per Fashion Mix & Xenon Group al parrucco per la sfilata. Sal De Maria, per la sfilata, coordinerà Giovanna Parisi e gli altri hairstylist con le nuove tendenze per acconciature e simili. Al desk per le coppie di futuri sposi ci sarà Serena Sirb.

L’inizio è previsto alle ore 19 di Venerdì 31 Luglio per tutte le coppie di futuri sposi, pronte a visionare gli espositori di settore che si impegneranno ad offrire loro importanti promozioni per il Grande Giorno. I professionisti, oltre l’atelier e la location gestita dal patron Emanuele Mammola e il Banqueting Manager Giuseppe Natale, , sono la Fotografa Marcella De Falco (che omaggerà uno shooting fotografico ad una coppia), Pirotecnica e Service Audio e Luci Accendi un sogno , Graphiland, make up Rea Academy, Luxury Cars & Yachts, Caffè Passalacqua, Viaggiare a Colori Arzano, Luxury Cars & Yachts, Selfievents, Fiori in di A.Tardivo tutti coordinati dalla Wedding Planner Maria La Marca. Ricordiamo che le sfilate sono aperte con ‘’Shallow’’ di Lady Gaga, colonna sonora di quest’anno. Alle 20.45 inizia la sfilata ed il fashion show presentato da Gaetano Gaudiero. La comunicazione dell’evento è a cura di Exaedra Communication. Saranno presenti all’evento realtà web molto importanti come Vesuvio Live e Lorenza Licenziati con In Città. Zankyou, D’Auria Corni, TLA con Massimo Sparnelli, Radio Punto Nuovo, Lo Strillo, Vivere CDN, e Luisstyle sono altri due media partner fondamentali per gli eventi.

E’ forte la probabilità di individuare alcune delle 12 future sposa per il Calendario 2021. Ricordiamo che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro per il loro viaggio di nozze. I 14 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2020, sono riportati su www.ilcalendariodellespose.com.