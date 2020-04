Il bluff dell’apertura delle pizzerie: con queste regole saranno per pochi intimi

Lunedì si riaccendono i forni delle pizzerie. Ma saranno per pochi intimi. L’ordinanza firmata dal Governatore De Luca è chiara. Prenotazioni solo telefoniche e online. E sin qui ci possiamo anche stare. Ma la cosa che lascia perplessi è che non sarà possibile fare l’asporto: le pizze dovranno essere consegnate nelle varie abitazioni.

Qual è il problema? Facciamo due calcoli: in Campania ci sono migliaia di pizzerie. Quanti dovranno essere gli addetti alle consegne? Un numero spropositato. Per altro un numero di lavoratori a nero. Il che ci porta ad un altro problema: abbiamo visto addirittura un Carabiniere fare irruzione in una Chiesa intimando al sacerdote di smettere di dire messa. Secondo voi non ci sarà qualcuno che si prenderà la briga di controllare il ragazzino che fa la consegna? Questi dovrà giustificare il fatto di essere per strada, specificando di stare lavorando. A meno che non abbia un regolare contratto, sarà a tutti gli effetti un lavoratore a nero.

Poi dovremmo verificare se i contenitori sono a norma. Diciamoci la verità: non lo sono quasi mai. Altrimenti costerebbero a dir nulla un paio di euro l’uno. Come la mettiamo nome?

Francamente non si capisce il perché non sia stata permesso l’asporto normale. Esattamente come al Supermercato, si fa la fila, distanziandosi un metro l’uno dall’altro. In Campania siamo stati bravissimi. Ci siamo adattati, ci adatteremmo anche alla fila per la pizza. In questo modo di tratta solo di una apertura simbolica. Un fattorino quante consegne potrà fare in un’ora? 4, 5? Considerando una consegna di 3 o 4 pizze alla volta, potrà fare una quindicina di consegne l’ora. E’ vero che le consegne iniziano alle 16.00. Ma è di tutta evidenza che le richieste saranno a partite dalle 8 di sera. Con la chiusura alle 20.00 fate un po’ i calcoli.

Più o meno la stessa cosa vale anche per il bar: se vale solo la consegna a domicilio quanti caffè potranno essere venduti? Ed anche in questo caso controlliamo che i fattorini siano dipendenti contrattualizzati?