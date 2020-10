Il bavaglio oltre la mascherina: De Luca impone il silenzio ai medici campani

“Per evitare la diffusione di notizie distorte e spesso non rispondenti alla realtà, l’Unità di Crisi a partire da domani, è a disposizione con un proprio referente per fornire tutte le informazioni richieste”. E’ quanto dispone l’Unità di crisi della Regione Campania per l’emergenza coronavirus. L’indicazione è in una nota diffusa dalla Regione Campania. Una decisione già trapelata nelle scorse ore che però ha suscitato polemiche: critici gli organismi rappresentativi dei giornalisti e le forze di opposizione.

Nella nota, inoltre, si precisa che “non vi è alcuna emergenza relativa ai posti letto disponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola struttura sanitaria esaurisce la disponibilità di degenze (e in tempo utile ha già organizzato l’ampliamento già previsto dei posti) il dato non può essere riferito a una emergenza generale, che non esiste”.

Da quanto emerge dalla nota i dati sull’emergenza Covid in Campania da domani non potranno essere più forniti dai singoli ospedali o dalle singole strutture sanitarie sul territorio.