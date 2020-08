Iaccarino:”Piano di Sorrento pronta a tamponi anti-CV-19 gratuiti”

Il sindaco di Piano di Sorrento dottore Vincenzo Iaccarino ha tramite un post su facebook comunicato che per la popolazione carrotese saranno effettuati screening di massa gratuiti.Questo è un’ulteriore conferma dell’ affetto che il sindaco di Piano di Sorrento verso il suo popolo, oltre alla sua sensibilità verso la gravità della situazione che sta di nuovo prendendo una grossa piega. Ecco in dettagli il post del Sindaco della città che diede i natali anche ad Achille Lauro e che ha trovato in questo sindaco più di un politico ma un fratello.

“SCREENING GRATUITO A TUTTA LA POPOLAZIONE DI PIANO DI SORRENTO CON TEST RAPIDI E/O TAMPONE NASO-FARINGEO COVID 19