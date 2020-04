I media del nord difendono l’indifendibile Regione Lombardia solo per una questione politica

Sulla Regione Lombardia la madre di tutte le battaglie politiche. E da sempre roccaforte del centrodestra, il modello che legisti e berlusconiani esaltano. Sin qui aveva per altro offerto pochissimi appigli per essere attaccato. Il Covid19 è un’occasione d’oro per gli avversari politici. Perché almeno in questa situazione gli amministratori lombardi hanno sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare. Non lo diciamo noi, lo dicono i numeri.

A chi segue con distacco le cose le posizioni di Fontana e Gallera paiono indifendibili. Hanno fatto scelte che si sono rilevate disastrose. Chiariamo un concetto: non era semplice per nessuno muoversi in questa emergenza. Non lo è adesso, figurarsi un mese fa. Non era semplice perché si affrontava un nemico senza conoscerlo. Il primo errore è stato quello di non dichiarare zona rossa la Val Seriana.

Oggi, col senno del poi, una scelta disastrosa. Ma in quel momento si sarà voluto valutare anche l’impatto economico. Hanno sottovalutato la virulenza del Covid19, preferendo provare a salvaguardare le industrie. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una strage, specie in Lombardia. Ed economia affossata, in tutta Italia. Un politico è sempre chiamato a fare scelte mediando tra diversi interessi. Loro hanno scelto ed hanno sbagliato. Certo ha sbagliato anche il Governo a non imporre la cosa. Ma il Governo è stato “permissivo” con tutti. Ma le Regioni avevano il potere di intervenire. Alcune, Veneto in primis, l’hanno fatto, la Lombardia no.

In Campania abbiamo tutti esaltato De Luica. Ma il compito di De Luca, che non ha sbagliato quasi nulla, è stato più semplice, qui non ci sono grandi industrie. Soprattutto in Campania c’era la consapevolezza di non avere un sistema sanitario numericamente in grado di sopportare l’emergenza. Per De Luca è stato molto più semplice prendere la giusta decisione. Anche se ha forzato la mano in alcuni aspetti. Aver chiuso le pizzerie impedendo anche l’asporto è parso eccessivo. Ancora oggi dalle nostre parti non aprono librerie e cartolerie, a differenza della quasi totalità delle altre regioni. Ma il Governatore sceriffo ha deciso di prendere una certa strada, e non ha concesso alcuna eccezione. I numeri gli hanno dato ragione.

Torniamo alla Lombardia. Tutto quello che è successo dopo è figlio di quella prima scelta sbagliata. Ma anche della sopravvalutazione del loro sistema sanitario. Il direttore sanitario dell’Ospedale di Alzano ha commesso una leggerezza clamorosa, questa sì senza alcuna giustificazione. Riaprire dopo due ore un reparto infetto senza sanificarlo è da incompetenti. Ma nell’insieme il sistema lombardo è franato perché si sono sopravvalutati. Anche la disposizione di portare ammalati ancora contagiosi nelle Case di riposo è figlia di una supponenza straordinaria. E’ vero che si parlava di isolarli completamente, e di predisporre equipe mediche diverse. Ma si è sopravvalutato l’organizzazione di queste Case di riposo. Non basta dire di isolare gli ammalati. Bisogna accertarsi che la cosa fosse possibile. E non era così, per tutta evidenza.

Si dirà: il problema delle case per anziani non c’è solo in Lombardia, ma in tutta Italia. Vero, ma c’è una grande differenza. La prima numerica: in Lombardia ci sono numeri impressionanti, una vera e propria decimazione, se non di più. Altrove ci sono alcuni focolai, ma si tratta di alcuni focolai. E poi un conto è che il contagio arrivi in maniera casuale, magari attraverso qualche medico o infermiere contagiato all’esterno. Altro è portare volontariamente contagiati in quelle case.

Ma torniamo a bomba, alla madre di tutte le battaglie politiche in atto. I media del centrodestra sono compatti a difesa degli amministratori lombardi. Uno schieramento di fuoco impressionante, soprattutto televisivo. Però anche i giornalisti più bravi quando non hanno argomenti alla fine si coprono di ridicolo. Uno dei migliori in assoluto, Sallustri, direttore de Il Giornale da giorni sostiene la tesi della sfortuna. In Lombardia nessuno ha sbagliato, solo sfortuna. Per lui il governato Fontana e l’assessore Gallera sono eroi che hanno salvato decine di migliaia di vite umane.

Immaginate per un attimo se un giornalista napoletano avesse detto una cosa del genere, ove mai l’epidemia avesse avuto la Campania come epicentro. Sarebbe stato coperto di insulti, gli avrebbero messo i “coppetielli” dietro. Non è colpa di nessuno se i primi casi ci sono stati in Lombardia (e Veneto!). Magari si poteva anche accorgersi prima del problema. E qui il sistema sanitario lombardo ha mostrato le prime falle. Ma poi è stato un disastro.

Perché i media difendono l’indifendibile? Semplice, perché dall’altra parte c’è uno schieramento pronto a fare l’esatto contrario. Provare a dimostrare che l’intero sistema lombardo, orgoglio del centrodestra, è un disastro. Il che non è vero, per tutta evidenza. Aver commesso errori clamorosi non significa che sia tutto sbagliato a prescindere. Non si può gettare via il bambino insieme all’acqua sporca. Ma questo sembra non interessare nessuno. Se Sallustri difende a spada tratta Fontana e Gallera non lo fa perché li ritiene bravi. Lo fa per difendere la loro parte politica. E viceversa.

Attenzione: c’è un aspetto non secondario da considerare. Sin qui abbiamo parlato di errori commessi, di scelte sbagliate. Purtroppo errori di questo genere sono fisiologici. Un politico deve decidere, mediare sempre tra interessi diversi. A volte va bene, a volte sbaglia. Sta poi al popolo decidere se andare avanti con lui o no. Ma c’è un’altra possibilità: le scelte possono non essere state frutto di valutazioni “libere”. Si dice che la Val Seriana non sia stata chiusa dietro pressione delle Industrie del posto. Di che tipo di pressioni parliamo? Lecite, tendenti a tutelare interessi economici del territorio? O c’è dell’altro?

Siamo in Italia, certi aspetti non possiamo non considerarli. E su questo, quando sarà finita l’emergenza, bisognerà far luce. Ed anche in questo caso i media filo centrodestra sono sul piede di guerra. Terrorizzati dall’idea che possa scendere in campo la magistratura di sinistra. E la cosa terribile è che magari hanno anche ragione. Perché i magistrati, come tutte le categorie professionali, al 98% sono corretti ed onesti. Ma anche tra loro c’è qualcuno che pensa di poter fare politica a colpi di inchieste…