Harry e Megan : esce in estate biografia di Scobie e Durand

HarperCollins Publishers annuncia l’acquisizione dei diritti mondiali della biografia di Harry e Meghan ‘Finding Freedom’: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’ di Omid Scobie e Carolyn Durand, spiega l’Ansa. La pubblicazione del libro sulla storia d’amore e la vita del duca e della duchessa del Sussex, dal loro fidanzamento, passando per il matrimonio e la nascita del figlio Archie, fino alla decisione senza precedenti di ritirarsi dalla vita reale, è prevista per l’estate 2020. Il libro sarà pubblicato anche da HQ nel Regno Unito e nel Commonwealth e da HarperCollins in Olanda, Italia e Spagna.

“Lo scopo di questo libro è quello di rappresentare i veri Harry e Meghan, una coppia che continua ad essere di ispirazione per molti in tutto il mondo, grazie all’impegno umanitario e di beneficenza, ma che spesso viene ritratta in modo impreciso. Il nostro obiettivo è stato guidato dal desiderio di raccontare una versione accurata del loro viaggio insieme e di presentare finalmente la verità su storie malriportate che sono diventate vangelo solo per il numero di volte in cui sono state ripetute.

È grazie alle nostre fonti che siamo stati in grado di condividere la vera storia del duca e della duchessa del Sussex” spiegano Scobie e Durand.