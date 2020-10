Ha ragione De Luca: non ci sono controlli. Dal 3 ottobre solo 48 persone multate perché senza mascherina

Sono 48 le persone sanzionate perché senza mascherine dal 3 ottobre a oggi a Napoli, mentre sono 2 le attività commerciali sanzionate per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Sono i dati, ricavati dai comunicati relativi ai controlli effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli, dall’inizio del mese di ottobre ad oggi.

48 persone su una popolazione di 6 milioni di abitanti. Il tutto in un lasso di tempo di 5 giorni. La Campania sembra, a leggere questi numeri, un’isola felice. Con cittadini che rispettano alla lettera le leggi. Ma sappiamo bene che non è così. Basta scendere in strada un attimo per verificare che non è vero. La grande maggioranza dei cittadini insomma la mascherina, più o meno in modo corretto. Ma sono tantissimi a non farlo. Il dato del 48 “multati” indica che non ci sono controlli.