Gli Stagionali di Sorrento insorgono!

Oggi 18 luglio 2020 è stata una giornata da ricordare per Sorrento, per la costiera Sorrentina, per la Campania ma soprattutto per il comparto degli stagionali. Sorrento, la città del Tasso è diventato il centro del mondo dei senza lavoro che dal governo Pinocchio non ha ricevuto né un lira né un via d’uscita per un futuro migliore. Gli Stagionali sono scesi, anche se in pochi, in Piazza Tasso dove è alloggiata la statua del Tasso autore della Gerusalemme liberata. Ed è proprio una vera e propria crociata quella che gli Stagionali stanno facendo per ottenere ciò che gli spetta per diritto costituzionale. I rappresentanti degli stagionali di Sorrento ed Ischia con a capo il presidente degli stagionali della costiera, dottor Rosario Fiorentino, hanno parlato davanti ad una centinaia di persone ad eccezione delle istituzioni, sindaci, fede alberghi e governatore De Luca, dei loro problemi e delle loro insicurezze. Rosario Fiorentino prina d’iniziare la manifestazione ha ricordato Michele Apreda suicidatosi in questa settimana per la depressione causata dalla mancanza di lavoro che deve rappresentare una bandiera degli stagionali e di tutti, una bandiera da onorare sempre. L e istituzioni si spera che si facciano carico delle loro giuste proteste e non siano assenti come hanno fatto anche oggi. . Questa protesta parte dalla città del Tasso e del turismo ma abbraccia non solo la Campania ma gli Stagionali di tutta Italia. Sorrento chiama, adesso il governo deve rispondere anche se forse questo è il problema.!