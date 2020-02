GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 7 FEBBRAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 10, Centro direzionale – auditorium isola Torre C3 ore – Il sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro, interviene in occasione della terza giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e partecipera’ al work discussion forum “Bullismo e Cyberbullismo – strategie di intervento e prevenzione. Una sfida

per tutti”.

* ore 10, Sala Newton – Citta’ della Scienza – via Coroglio – Convegno “Cambiamenti Climatici: e’ il momento di agire”; intervengono il presidente di Citta’ della Scienza Riccardo Villari, la direttrice del Goethe Institut Maria Carmen Morese, del consigliere della Fondazione Idis-Citta’ della Scienza Pina Tommasielli, e del presidente dell’EAV Umberto De Gregorio. A seguire inaugurazione la mostra “Sai andare in Bici?”.

* ore 10, Comune – via Verdi, 35 – Riunioni previste – ore 10.00, commissione Mobilita’: Piano Traffico Zona Ospedaliera e Area Nord di Napoli; Ore 12.00, commissione Bilancio: sentenza della Corte Costituzionale 4/2020.

* ore 10.30, Aula magna – Istituto statale di istruzione secondaria Elena di Savoia – Largo S. Marcellino, 15 – “Turismo ecosostenibile: dibattito aperto con i professionisti del settore”, moderato da Vincenza Faraco responsabile scientifica e ideatrice del corso.

* ore 11, Base Navale della Marina Militare – “I dieci sogni degli Scugnizzi a Vela” premiazione dei ragazzi partecipanti al progetto dell’Associazione Life contro la devianza minorile. Presenti il presidente della Camera Roberto Fico, e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

* ore 11, Consiglio regionale Campania – Centro direzionale Is. F13 – Dalle 11 alle 13, in Consiglio regionale, il Question Time.

* ore 11, Sala del Mosaico di Alessandro – Museo archeologico nazionale di Napoli- piazza Museo, 19 – Conferenza di

presentazione dell’Advisory board del Mann e visita al cantiere per il riallestimento della statuaria campana.

* ore 11.30, Aula magna – Istituto Rosario Livatino – Via Domenico Atripaldi, 42 – Il sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro interverra’ alle “Conversazioni sul bullismo e cyberbullismo”, incontro con gli studenti a cui parteciperanno anche la direttrice USR Campania Luisa Franzese e l’assessore allo Sport del

Comune di Napoli Ciro Borriello.

* ore 14.30, Circolo Rari Nantes – via Scogliera Santa Lucia – Dibattito con esperti sulle proposte a firma M5s su “Sanita’, sopravvivere in Campania”; intervengono Valeria Ciarambino, Domenica Castellone, il viceministro alla Sanita’ Pierpaolo Sileri, il presidente del Sis 118 Mario Balzanelli e Olivier Comte, patrigno di Simon Gautier, il giovane francese deceduto durante un’escursione nel Cilento.

* ore 15, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – piazza dei Martiri, 30 – Forum “Il rilancio del Mezzogiorno parte dai giovani commercialisti, imprese e universita’ a confronto”; intervengono il ministro

dell’Universita’ e della Ricerca, Gaetano Manfredi ed il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia e Massimo Miani numero uno del Consiglio nazionale dei commercialisti.

* ore 15.30, Camera di Commercio di Napoli piazza Borsa – Rapporto SVIMEZ 2019, Piano strategico della Citta’ Metropolitana di Napoli. Partecipano, tra gli altri, il vicesindaco Citta’ Metropolitana di Napoli Francesco Iovino, Ermanno Bocchini, Adriano Giannola presidente Svimez, Edoardo Cosenza presidente Ordine Ingegneri di Napoli.

* ore 16.30, Pan – via dei Mille, 60 – L’Associazione progetto ArteCultura presenta la collettiva d’arte itinerante “Migranti”. Si conclude il 24 febbraio.

* ore 17, Sala 12 – Museo di Capodimonte – primo piano – “Pulcinella //XXI”, azione mimico musicale per flauti,

violoncello, pianoforte e danzatrice ideata da Rosalba Quindici.

* ore 18, Lega Navale – Saranno consegnate le tre borse di studio ai ragazzi dei quartieri a rischio messe a disposizione dall’Accademia dell’Alto Mare, grazie al supporto economico di Arec (Associazione ex consiglieri regionali).

* ore 18, La Feltrinelli – via Santa Caterina a Chiaia, 23 – Presentazione dal vivo dell’album Naples Calling degli “A 67”.

GIUGLIANO (NA)

* ore 10, Palasport – via Campopannone – Conferenza stampa di presentazione di “Caserta open 2020” alla presenza degli organizzatori dell’evento, dei responsabili della struttura dell’ASD Polisportiva Giugliano e delle istituzioni. Si conclude il 9 febbraio.

MONTE DI PROCIDA (NA)

* ore 18, Sala consiliare Comune – Conferenza stampa informativa sull’installazione di due defibrillatori nelle zone di Acquamorta, Largo 7 luglio, e nei pressi di Piazza Michele nella zona di Cappella.

FRATTAMAGGIORE (NA)

* ore 18, Istituto Studi Atellani – Presentazione del libro L’arte della fede di Antonio Di Nola. Partecipano con l’autore i professori Lorenzo Fiorito e Bernardo De Luca. Modera Francesco Montanaro.

VILLA LITERNO (CE)

* ore 11.30, Centro polifunzionale “G. Rovescio” in via Santa Maria a Cubito – Conferenza stampa di presentazione del Carnevale Villa Literno 2020, in programma nei giorni 15, 16, 22, 23 e 25 febbraio.

SALERNO

* ore 10, Centro sociale – Rappresentazione teatrale “Stupidorisiko” a cura del Teatro di Emergency.

* ore 18, Accademia internazionale d’arte e cultura Alfonso Grassi – via Porta Elina – piazza Portanova – Prende il via con una conferenza sul tema “Contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo per un’educazione paritaria” a cura di Maria Rosaria Meo consigliere della Consulta femminile della Regione Campania e Raffaella Grassi presidente dell’Accademia Alfonso Grassi.

FISCIANO (SA)

* ore 11, Teatro di Ateneo Filippo Alison – Dipartimento di scienze politiche e della comunicazione – Secondo appuntamento del ciclo di eventi culturali e di orientamento per gli studenti: ospite dell’incontro sara’ l’attore Alessio Boni.