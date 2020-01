GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 31 GENNAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 9, Palazzo Reale Evento “Countering serious crime in the Western Balkans – Progetto IPA II. Balcani, area di equilibrio per le politiche di sicurezza europea. Nuove sfide e cooperazione di polizia”; intervengono il vice ministro dell’Interno, Vito Claudio Crimi, il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

* ore 10, piazza Nazionale – Celebrazioni del Giorno della Memoria la IV Municipalita’ e una rappresentanza di studenti delle scuole medie del territorio scopriranno una targa commemorativa ai piedi dell’albero di ulivo piantato due anni fa. Parteciperanno il presidente della Comunita’ Ebraica di Napoli Lydia Schapirer e il

presidente della IV Municipalita’ Giampiero Perrella.

* ore 10.30, Uil Campania – Presentazione del concorso cinematografico ideato e promosso dalla Uil nazionale e della Uil tv: Job ciak i giovani riprendono il lavoro”. Intervengono il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, il segretario regionale della Uil Campania, Camilla Iovino, il capo ufficio stampa della Uil e direttore della Uil Web Tv, Antonio Passaro.

* ore 10.30, Via Cristoforo Colombo – Prima corsa di ripresa del servizio tranviario Linea 1 (Municipio – Poggioreale). Intervengono il vicesindaco del Comune di Napoli, Enrico Panini, l’assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente, l’amministratore Unico Napoli Holding Amedeo Manzo, l’amministratore Unico ANM Nicola Pascale.

Dalle ore 12.00 aperto a tutta l’utenza.

* ore 11,00, Sala Auditorium del Centro Direzionale di Napoli -Isola C3 – Convegno promosso dal “Comitato Genitori No Alcol” su “Non bevetevi la vita, non fate gli sbronzi” con gli interventi di istituzioni, enti, associazioni, medici, e scuole.

* ore 11, sale della Birrzeria Re Carlo – laghetto Sant’Antonio Abate, 1 – Conferenza stampa di presentazione del candidato del Movimento 5 Stelle al Senato al collegio uninominale Campania-07 Luigi Napolitano. Presenti Valeria Ciarambino, Vincenzo Presutto, Valeria De Lorenzo, Matteo Brambilla, Luigi Iovino e Agostino Santillo.

* ore 11.30, Museo archeologico nazionale – Conferenza stampa di presentazione della mostra “Lascaux 3.0”.

* ore 11.30, Sala Metafora del Nuovo Palazzo di Giustizia – Incontro con Mara Carfagna deputata di Fi; alle 10 la Carfagna incontra il presidente Ordine dei medici di Napoli; alle 18 partecipa ad iniziativa in via Pietro Gobetti a sostegno della candidatura di Guangi per elezioni suppletive e alle 19.30 ad Acerra inaugurazione sede Ass.ne Viviamo Acerra via Zara 3. Alle 20:30 incontro alla Nuova Cucina Organizzata a Casal di Principe (CE).

* ore 15, Palazzo Pacanowski – Universita’ Parthenope, via Generale Parisi 13 – In occasione della conclusione del Master di II livello tavola rotonda sul tema: “La nuova fisionomia delle misure di prevenzione patrimoniali tra criticita’ applicative e sovrapposizioni normative”; intervengono il rettore Alberto Carotenuto, Marcella Vulcano pres. ADVISORA, Carmine Mocerino – Presidente Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania.

* ore 16, Salesiani Don Bosco – via don Bosco, 8 – Evento “Gio’Na3” in occasione di San Giovanni Bosco, con la

partecipazione di ragazzi delle educative territoriali e dei centri diurni della citta’.

* ore 18, Centro studi Pietro Golia – via Renovella, 11 – Lo scrittore Marcello Veneziani presenta il suo nuovo libro: “Dispera bene”. Ne parleranno con l’autore il presidente del Centro Studi Luigi Branchini e la giornalista Marina Simeone.

* ore 18, Istituto di Cultura Meridionale a Palazzo Arlotta – via Chiatamone 63 – Presentazione, in occasione del centenario della nascita del volume “Michele Prisco tra letteratura e cinema” (Compagnia dei Trovatori edizioni), curato da Piero Antonio Toma.

* ore 18, Libreria Ubik – via Benedetto Croce, 28 – Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa interviene alla presentazione del libro “Chernobyl-Italia” di Stefania Divertito.

* ore 20.30, Complesso Salesiani al Vomero – XIIesima edizione del congresso dei “prestigiatori del Mediterraneo” organizzata dal Ring 108, l’associazione dei prestigiatori campani. Si conclude il 2 febbraio.

* ore 21, Napoli Est Teatro – In scena lo spettacolo “Famiglia” regia e drammaturgia di Valentina Esposito.

TORRE DEL GRECO (NA)

* ore 10, Auditorium di Palazzo Vallelonga – Nell’ambito di una campagna per sensibilizzare i giovani alla salvaguardia dell’ambiente, la BCP ha organizzato una manifestazione per le scuole del territorio con la partecipazione della Regione Campania e del Comune di Torre del Greco. Sara’ consegnato un kit per limitare l’uso della plastica. All’evento parteciperanno l’Assessore regionale all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e

alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, il Sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, l’Assessore comunale all’Ambiente Raffaele Arvonio, il Presidente della BCP Mauro Ascione e il Direttore Generale Felice Delle Femine.

GRAGNANO (NA)

* ore 10.30, Liceo scientifico Don Milani – Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa interviene all’incontro-convegno su scuola, ambiente e legalita’.

SORRENTO (NA)

* ore 11, Sala consiliare – Comune – piazza San Francesco, 1 – Gori organizza l’evento Plastic free destinato alle scuole. Presenti il presidente di Gori, Michele DI Natale, il sindaco Giuseppe Cuomo.

FRATTAMINORE (NA)

* ore 12, Sala consiliare Comune – Presentazione dei progetti previsti dal piano strategico della Citta’ metropolitana di Napoli. Presenti il sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris il sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga.

TORRE ANNUNZIATA (NA)

* ore 15.30, Aula Magna – liceo artistico De Chirico – Primo congresso “Arevod” (Associazione rete vesuviana di ospitalita’ diffusa) su “Ospitalita’ diffusa e diffusione del turismo nell’area vesuviana. Riflessioni e stimoli per una sfida da non perdere”. Presente il presidente di AreVod, Aldo Avvisati.

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

* ore 17,30, Sala Congressi della Banca Stabiese in Via Ettore Tito n. 1 – Dibattito su “Scienza, etica e fede per l’ambiente del XXI Secolo” organizzata dall’associazione Garden Club Stabiae, in collaborazione con il Polo Tecnologico Aerospaziale “Fabbrica dell’Innovazione” e la societa’ aerospaziale Marscenter, prende spunto dalla citazione di Papa Francesco sull’Enciclica dell’Ambiente.

MORCONE (BN)

* ore 16, sala teatro Universitas – Coldiretti presenta e consegna agli amministratori locali e ai portatori d’interesse la propria proposta di Regolamento del Parco: 63 comuni coinvolti tra Campania e Molise. Intervengono Luigino Ciarlo, sindaco di Morcone, Stefano Masini responsabile nazionale Ambiente e Territorio della principale organizzazione agricola e Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Codiretti.

CAPUA (CE)

* ore 16.30, Liceo classico “Luigi Garofano” – Presentazione del libro di Franco Di Mare “Saro’ Franco”.

SALERNO

* ore 18, Mediterranea Hotel in via Generale Clark 54 – Convegno su “Craxi ed il governo delle citta’, il socialismo dei comuni” promosso dalla Fondazione Craxi nel ventennale della scomparsa. Interverranno Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, Carmelo Conte, Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista.