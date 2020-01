GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 24 GENNAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

* ore 9, Palazzo Arlotta – Istituto di Cultura meridionale via Chiatamone, 63 – Presentazione del libro “60 di Giornalismo nelle prefazioni ai libri di Ermanno Corsi”. confronto-dibattito celebrativo del manifesto del’97 “Qualita’ della Stampa al Sud: Informazione-Cultura?”. Presenti Gennaro Famiglietti, presidente e fondatore dell’Istituto di Cultura Meridionale, il ministro dell’Universita’, Gaetano Manfredi e il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano.

* ore 9.30, Sala riunioni del Consiglio regionale della Campania (Centro direzionale isola F8, 6° piano) – Commissione speciale “Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie’ presieduta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, Alle 9.30 audizione su “Criticita’ e Stato dei luoghi del Vallone di Durazzano in tenimento di Cervino (CE)”. Alle 10.30 la seconda audizione su “Problematica ex ‘Cava Giglio’ ubicata nel Comune di San Felice a

Cancello (CE)”.

* ore 10.30, Sala Meeting dell’hotel Palazzo Esedra di Napoli, in piazzale Vincenzo Tecchio/50 – Conferenza stampa di presentazione del progetto “Tuttinsieme”, torneo interscolastico inclusivo di calcio balilla, promossa dalla Fpicb (Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla), dal Cip Campania (Comitato Italiano Paralimpico)

e dalla Nazionale Italiana Cantanti; interviene Roberto Falchero coordinatore del progetto e vicepresidente della Fpicb.

* ore 11, Sala Nassiriya – Consiglio regionale Campania – is. F13 – Il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo, riceve, anche in rappresentanza del presidente D’Amelio, Syed e Francesca Carli, giornalista di “Chi l’ha visto” a Napoli per la consegna di un riconoscimento ufficiale della Regione Campania. Sara’ presente l’assessore alle Pari Opportunita’ Chiara Marciani, in rappresentanza del presidente De Luca.

* ore 11.30, Basilica del Carmine Maggiore – L’assessore alla cultura ed al turismo Eleonora de Majo interverra’ alla cerimonia di inaugurazione dell’iscrizione in ricordo dei martiri della Rivoluzione Napoletana del 1799 sulla lapide che ricopre il sacello che custodisce i resti dei patrioti giustiziati in seguito alla repressione borbonica; celebrazione sara’ dedicata anche a Gerardo Marotta a tre anni dalla morte.

* ore 11.30, Palazzo Regione Campania – Centro direzionale – Isola C5 – Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza la tavola rotonda su “Uscire dall’ombra della depressione”; intervengono Enrico Coscioni, Nicola Marrazzo, Ugo Trama, Michela Rostan e il presidente Onda, Francesca Merzagora.

* ore 12, Stadio San Paolo – Passo Carraio in Via Tansillo – Alla presenza dell’assessore allo Sport Ciro Borriello verra’ collocata, sul muro di uno degli accessi agli spalti Tribuna Posillipo dello Stadio, una targa in ricordo di Roberto Fiore, presidente del Napoli (1964 al 1967); Intervengono i familiari, il vice presidente vicario FIGC e presidente Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, presidente Coni Campania, Sergio Roncelli.

* ore 15, Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” – Sara’ Monica Priore, la prima nuotatrice con diabete ad aver attraversato lo Stretto di Messina, la testimonial della inaugurazione della nuova sala d’attesa del Reparto di diabetologia pediatrica dell’azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli.

* ore 16, Salone E.Festa della UIL Campania – varco Pisacane – Porto – Presentazione del libro di Carmelo Cedrone “Dentro l’Europa, per cambiarla e rafforzarla” . Con l’autore, presenti Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, Valeria Fedeli, senatrice, Comm.Politiche UE, Roberto Esposito, filosofo, Universita’ Normale di Pisa, Andrea Cozzolino, parlamentare europeo.

* ore 16.30, Spi Cgil – a Bagnoli – via Ilioneo, 69/F – In occasione della giornata della memoria mostra “L’ebreo come diverso-La persecuzione antisemita in Italia” e proieizione del film “Jona che visse nella balena”. Presente il responsabile Spi di Bagnoli, Salvatore Sannino.

* ore 17, Aula Magna del Centro Congressi di via Partenope, 36, dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II – Sara’ Romano Prodi, politico italiano e professore di Economia e Politica Industriale, a introdurre la presentazione del volume “Lucio Sicca. Maestri e allievi”. Prodi interverra’ con una relazione dal titolo “Dagli insegnamenti del passato una lezione per il futuro”. Presente il rettore Arturo De Vivo.

* ore 18, Circolo Ufficiali Marina Militare, via Cesario Console 3/bis – Incontri di geopolitica “America contro tutti”. Partecipano Germano Dottori, consigliere scientifico rivista Limes e docente Studi Strategici Luiss Guido Carli, Dario Fabbri, giornalista esperto di America e Medio Oriente, Alessandro Sansoni, direttore #Culturaidentita’. Evento organizzato da Circolo Ufficiali Marina Militare Napoli, Corpo Consolare Napoli,

Limes Club Napoli, CNR-ISMED.

PORTICI (NAPOLI)

* ore 18, Teatro comunale I De Filippo – via corso Umberto – Presentazione del libro, dedicata alla memoria di Teresa Buonocore, dal titolo “Teresa B.” di Carlo Spagna. Con l’autore il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo e don Tonino Palmese della Fondazione Polis.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI)

* ore 20, Centro polifunzionale Prof. Dott. M.Lambiase 2 Vico Vittorio Veneto – Dibattito “Crisi del commercio equo e cooperazione internazionale”; intervengono Emanuela Claudia Del Re, viceministro per gli affari esteri e la Cooperazione internazionale, Luigi Gallo, Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

AVELLINO

* ore 17, Sala blu ex Carcere borbonico – V anniversario della scomparsa di Antonio Di Nunno. Presenti Antonio Bassolino e il sindaco di Avellino Gianluca Festa.

BENEVENTO

* ore 12, Sala Verde palazzo arcivescovile – In occasione della festa di San Francesco Sales, patrono dei giornalisti, l’arcivescovo mons. Felice Accrocca incontrera’ i giornalisti.

CASERTA

* ore 11, Iniziativa “L’ora della Buona Comunicazione” promossa nelle scuole (liceo Giannone, liceo Manzoni, liceo Diaz, liceo Salesiano e l’Istituto Terra di Lavoro), dal “Premio Buone Notizie Young”; con gli interventi dei direttori di alcune testate giornalistiche della Campania che incontreranno gli studenti.