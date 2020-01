GLI APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 10 GENNAIO IN CAMPANIA

NAPOLI

*ore 9,30, Museo Diocesano – Convegno internazionale “Il Presepe Napoletano come strumento di evangelizzazione”, organizzato dall’Accademia delle Arti, Mestieri e Professioni. Partecipa il cardinale Crescenzio Sepe, monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, il magistrato Catello Maresca.

*ore 10,00, via Santa Maria a Cappella Vecchia 31 – Il Goethe Institut apre le porte per far conoscere le sue attivita’ culturali.

*ore 11,00, Consiglio Regionale della Campania Centro Direzionale – Question Time.

*ore 11,00, via Medina 40 – Convegno “Democrazia Solidale, un’altra idea di Paese, una nuova proposta politica” organizzato da Demos. Previsti gli interventi di Nello Formisano, coordinamento nazionale Demos, Dario Barbirotti, Roberta Gaeta, Mario Giro, Marco Rossi, presidente Comunita’ Sant’Egidio Napoli, Leo Annunziata, segretario regionale Pd, Paolo Ciani, portavoce nazionale Demos.

*ore 11,00, Conservatorio San Pietro a Majella – Conferenza stampa per la presentazione di Live Performing&Arts Magazine di Musica e Cultura.

*ore 12,00, Barra – Sara’ inaugurato il murales di Jorit sulla facciata di una palazzina nei pressi della stazione

Circumvesuviana dell’Eav, nell’ambito del progetto “Codici (d’arte) a Barra” della Cooperativa Il tappeto di Iqbal, promosso da Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, con il sostegno di Regione Campania.

*ore 12,00, piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone1 – Sara’ presentata la IV Edizione del progetto Prima Turismo. Presenti, tra gli altri, il presidente della I Municipalita’ Francesco De Giovanni, il presidente di Federalberghi Napoli Antonio Izzo.

*ore 16,00, Maschio Angioino – Festa del Nuoto, il presidente FIN Paolo Trapanese premiera’ gli assi del nuoto. Alla cerimonia interverranno l’assessore allo sport del comune di Napoli Ciro Borrelli, l’assessore regionale all’Istruzione e alle Politiche Giovanili e Sociali Lucia Fortini, l’assessore regionale alla Formazione e alle

Pari Opportunita’ Chiara Marciani, il questore di Napoli Alessandro Giuliano, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente Della Figc Cosimo Sibilia, il vicepresidente della Federnuoto Francesco

Postiglione e il presidente del Coni regionale Sergio Roncelli.

*ore 16,30, via Toledo 210 – Evento L’Europa, Napoli e il Mezzogiorno, dell’Associazione Sudd e Fondazione Mezzogiorno Europa. Partecipano Enzo Amendola, Antonio Bassolino, Umberto Ranieri.

*ore 17,00, Maschio Angioino – Presso la sala espositiva della Fondazione Valenzi, avra’ luogo il vernissage della Mostra Collettiva Scandagli, organizzata da Nartwork. Dopo i saluti di Lucia Valenzi e delle responsabili Nartwork Giulia Mazzilli, Rossella Bellan e Antonietta Panico, interverranno Cristiana Cordova e Gianpasquale Greco, storici dell’arte che hanno curato i contributi presenti nel catalogo della mostra. La Mostra si concludera’ il 20 gennaio.

BENEVENTO

*ore 9,30, Prefettura – Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il vicepresidente della Giunta Regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, visiteranno i territori colpiti da fenomeni di dissesto idrogeologico del 21 e 22 dicembre scorso. Presente il direttore generale della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo.

CASTEL VOLTURNO (CE)

*ore 12,30, Sede SSC Napoli – Conferenza stampa dell’allenatore dell’SSC Napoli, Rino Gattuso, in vista della partita con la Lazio di sabato.

MADDALONI (CE)

*ore 17,00, Sala Iorio Biblioteca comunale – Concegno Cultura sportiva, dove e come si insegna”. Partecipano Giovanni Bocciero, presidente associazione Alberto Tixon e il senatore Claudio Barbaro.