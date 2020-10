Gli appuntamenti di oggi in Campania

Avvenimenti previsti per oggi in Campania:



1) SAN FELICE A CANCELLO (CE) – Istituto comprensivo Francesco Gesue’ – via Roma, 423 – ore 10.00 – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme con la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, sarà in visita all’Istituto comprensivo

2) NAPOLI – Napoli, Basilica dello Spirito Santo (via Toledo, 402) – ore 8:45 Il presidente della Camera, Roberto Fico partecipa all’incontro con gli studenti in occasione del bicentenario della prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie

3) – Napoli, Università degli studi Federico II -, Aula magna storica (Corso Umberto I) – ore 10:15 Il presidente della Camera, Roberto Fico partecipa al convegno sul tema: ‘1820-1821. Il Parlamento Nazionale delle Due Sicilie.

Un esercizio di memoria’

4) NAPOLI – Centro Congressi Stazione Marittima di Napoli – mattina Nell’ambito della Naples Shipping Week, di cui SRM è il Knowledge Partner. Sarà inoltre possibile seguire il convegno in modalità live streamingSRI (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) che presenterà, dalle 11.30 alle 13.30 il Settimo Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” che quest’anno analizza gli impatti della pandemia Covid-19 sui trasporti marittimi e la logistica, offrendo anche una visione strategica incentrata su intermodalità e sostenibilità, quali driver di resilienza agli shock economici e sanitari. Apriranno i lavori: Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo, e il Presidente di SRM, Paolo Scudieri. È previsto l’intervento in video del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro.

5) NAPOLI – cortile – Fondazione Banco di Napoli – via Tribunali, 213 – ore 18:00 Nell’ambito del programma nazionale della Giornata europea delle Fondazioni ‘RisuonaItalia’ organizzata da Acri concerto di Scalzabanda, banda musicale composta da ragazzi del quartiere Montesanto. Saranno presenti: il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto; il presidente dell’associazione Scalzabanda, Antonella Liccardo; il responsabile del progetto Antonio Poli. L’evento si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

6) NAPOLI – chiesa di Donnaregina Vecchia – ore 19:30 “Il suono della storia” è il penultimo appuntamento di “I luoghi di Napoli. Magie e Incanti”, la rassegna promossa dalla Fondazione Premio Napoli e curata da Domenico Ciruzzi e Stefano Valanzuolo,

7) CASERTA – Ristorante Il Cortile – Via G. Galilei – ore 17:30 Incontro pubblico sul tema: “Beni confiscati alla camorra nella Provincia di Caserta. Riflessioni e possibili azioni per rilanciare l’azione della società civile”. L’Introduzione sarà svolta da Pasquale Iorio, Le Piazze del Sapere; i Raffaele Ruberto, prefetto di Caserta. Seguiranno gli interventi programmati di: Giovanni Allucci, Presidente Consorzio Agrorinasce – Matteo Coppola, segretario generale CGIL Caserta – Maurizio Pollini, SOS Impresa – Michele Zannini, portavoce FTS Casertano. Sono previste anche delle testimonianze di buone pratiche: Alessandro Buffardi (Coop sociale Esperanto) – Francesco Pascale (Legambiente) – Daniela Santarpia (Coop EVA Casa Lorena) – Emiliano Sanges (Coop sociale Aperion) – Aniello Zerillo (Nero e non solo) – Arci Gay Rain.

8) NAPOLI – Museum – Largo Copro di Napoli, 3 – ore 19:30 Secondo appuntamento con le mostre personali dei 10 autori della rassegna “Un altro Sguardo sulla Fotografia” Mauro Cangemi

9) NAPOLI – Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli onlus – Via Portacarrese a Montecalvario 69 – ore 19:30 Presentazione “Le mosche”, il cortometraggio prodotto da Open Mind di Sergio Panariello e Luca Zingone in collaborazione con la scuola di formazione cinematografica Napoli Film Academy e diretto da Edgardo Pistone pluripremiato a settembre con i riconoscimenti per la migliore regia alla Settimana internazionale della Critica della 77° Mostra del Cinema di Venezia e con il Premio Campania 2020.

10) NAPOLI – Circolo Rari Nantes – ore 17:30 Conferenza stampa di presentazione del Torneo Joelury, il primo torneo ufficiale di padel a Napoli